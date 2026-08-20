Αποκαλύφθηκε η αντίδραση του Γουίλιαμ και της Κέιτ όταν έμαθαν ότι Χάρι-Μέγκαν επιστρέφουν στη Βρετανία - iefimerida.gr

«Σεισμό» στα βρετανικά Ανάκτορα έχει προκαλέσει η επικείμενη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον αντιτίθενται στην επιστροφή του ζευγαριού, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε κανένα σχετικό δράμα και παραμένουν επικεντρωμένοι στα καθήκοντά τους και την οικογένειά τους.

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, σε πλήρη συμφωνία με τον Βασιλιά Κάρολο, παραμένει ανένδοτος, αποκλείοντας κατηγορηματικά την επανένταξη των Σάσεξ στη Βασιλική Οικογένεια με οποιονδήποτε επίσημο ρόλο, λόγω της προηγούμενης κριτικής τους.

Παρά τις αντιδράσεις, οι Σάσεξ προχωρούν τα σχέδιά τους, έχοντας ήδη εγγράψει τα παιδιά τους σε βρετανικό σχολείο και αναζητώντας κατοικία προς ενοικίαση έξω από το Λονδίνο, ενώ το σπίτι τους στο Μοντεσίτο θα ενοικιαστεί.

Η σχέση μεταξύ των δύο αδελφών παραμένει παγωμένη, καθώς δεν έχουν μιλήσει από το 2022. Παράλληλα, η ασφάλεια της οικογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ένα σημαντικό σημείο ανησυχίας και διαφωνίας.

Η είδηση έπεσε σαν «βόμβα» το βράδυ της Τετάρτης, πυροδοτώντας μια σειρά από εικασίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το εξόριστο ζευγάρι επέλεξε να γυρίσει έξι χρόνια μετά την ηχηρή αποχώρησή τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

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Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη αντίδραση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ, φαίνεται πως αντιτίθενται σθεναρά στην απόφαση αυτή, δηλώνοντας ότι «δεν θέλουν να εμπλακούν» σε κανένα δράμα που αφορά την προγραμματισμένη επιστροφή του ζευγαριού στη Βρετανία.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φέρεται να παραμένει ανένδοτος στην άποψη ότι «δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής» για τους Σάσεξ ώστε να επανενταχθούν στη βασιλική οικογένεια με επίσημη ιδιότητα.

Πηγές που μίλησαν στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν πως ο Γουίλιαμ και ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκονται σε «απόλυτη συμφωνία», αρνούμενοι να επιτρέψουν έναν ενεργό ρόλο των Σάσεξ, αφού το ζευγάρι πέρασε χρόνια εκφράζοντας παράπονα κατά της βασιλικής οικογένειας.

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Πάντως, οι Σάσεξ είναι αποφασισμένοι για το επόμενό τους βήμα, καθώς φέρονται να έχουν εγγράψει τα παιδιά τους σε βρετανικό σχολείο, ενώ, παράλληλα, σκοπεύουν να νοικιάσουν μια κατοικία έξω από το Λονδίνο. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η κατοικία τους στο Μοντεσίτο θα διατεθεί προς ενοικίαση, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα.

Γουίλιαμ και Κέιτ δεν επιθυμούν επικοινωνία με τους Σάσεξ

Παρά την αναστάτωση, φίλοι κοντά στον πρίγκιπα και στην πριγκίπισσα της Ουαλίας τόνισαν ότι το ζευγάρι κοιτάζει αυστηρά προς το μέλλον, επικεντρωνόμενο στην οικογένειά τους και στους δημόσιους ρόλους τους. Όπως ανέφερε πηγή, ενώ δεν μπορούν εύκολα να συγχωρήσουν όσα έχουν γίνει, δεν έχουν τον χρόνο ή την ενέργεια για αρνητικότητα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Mirror, η πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προφανώς, η επιστροφή των Σάσεξ θα γίνει αναπόφευκτα πρωτοσέλιδο για λίγες μέρες, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας στο μέλλον».

«Αν μη τι άλλο, τα γεγονότα που τους έχουν επηρεάσει τα τελευταία δύο χρόνια τούς έχουν κάνει ακόμη πιο αποφασισμένους να επικεντρωθούν σε αυτό που είναι σημαντικό για αυτούς: στην οικογένειά τους, στους δημόσιους ρόλους τους και στην ικανότητά τους να προσφέρουν γενεαλογική αλλαγή για το καλό με τους δημόσιους ρόλους τους, και να προσβλέπουν στο μέλλον».

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Μια άλλη πηγή κοντά στο ζευγάρι δήλωσε: «Το τι θα επιλέξουν να κάνουν ο Χάρι και η Μέγκαν εξαρτάται από τους ίδιους. Όσον αφορά τον Γουίλιαμ και την Κάθριν, έχουν αφήσει πίσω τους αυτή την περίοδο της ζωής τους πριν από πολλά χρόνια».

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, μάλιστα, δεν έχει μιλήσει αυτοπροσώπως με τον αδελφό του από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022, παραμένοντας αρνητικός σε οποιαδήποτε κίνηση συμφιλίωσης, παρότι η στάση του βασιλιά Καρόλου εμφανίζεται πιο ευνοϊκή.

Η επικείμενη μετακόμιση έρχεται λίγο μετά τη συνάντηση των Σάσεξ με τον βασιλιά και τη βασίλισσα στο Χάιγκροουβ, ωστόσο η ασφάλεια παραμένει ένα σημαντικό σημείο αναστάτωσης, δεδομένων των προηγούμενων δηλώσεων του Χάρι σχετικά με τα ζητήματα προστασίας της οικογένειάς του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εκπρόσωποι του ζευγαριού δεν έχουν σχολιάσει επίσημα τις αναφορές για τη μετεγκατάστασή τους.