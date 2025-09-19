Αποχώρηση on air από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, πέντε ημέρες μετά την πρεμιέρα -«Προσπάθησα να το αποτρέψω» - iefimerida.gr

Εκτός εκπομπής αποφάσισε να θέσει εαυτόν πρόσωπο από την ομάδα του Γιώργου Λιάγκα, μόλις πέντε ημέρες μετά την πρεμιέρα του «Πρωινού».

Ο λόγος για τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, ο οποίος ανακοίνωσε στον «αέρα» την αποχώρησή του από την ομάδα της τηλεοπτικής εκπομπής, με τον ίδιο να αναφέρει ότι ο λόγος που τον οδήγησε στο να πάρει την εν λόγω απόφαση ήταν το πολύ πρωινό ξύπνημα που απαιτούνταν, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Γιώργος Λιάγκας: Αποχώρησε από το «Πρωινό» ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος

«Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει τώρα. Προσπάθησα να το αποτρέψω για 2-3 μέρες. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν “τρώμε” ανθρώπους, ούτε συμβαίνει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα. Το πρωινό ξύπνημα για κάποιους ανθρώπους... Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του, με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο να παίρνει στη συνέχεια τον λόγο και να αναφέρεται στους λόγους της αποχώρησής του.

«Είμαι στη δουλειά σχεδόν 40 χρόνια, 37 για την ακρίβεια. Όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω από τις 10 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Για να είμαι εδώ ξυπνάω από τις 6. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου, η μία είναι τώρα και η άλλη πριν από 15 χρόνια. Και οι δύο για τον ίδιο λόγο. Όταν βλέπεις ότι δεν τα φέρνεις βόλτα με το πρωινό ξύπνημα... Θεωρώ ότι πρέπει πολύ νωρίς, όταν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα είμαστε συνεπείς κατά τη διάρκεια της σεζόν, να πούμε “συγγνώμη, λάθος, δεν θα τα καταφέρω”», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Σε εκτιμώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ για την πρόταση, σε ευχαριστώ για την κατανόηση, και σε ευχαριστώ γιατί προσπάθησες να με μεταπείσεις. Και ευχαριστώ και το κανάλι για την κατανόηση», πρόσθεσε ο ίδιος, απευθυνόμενος στον Γιώργο Λιάγκα.