Η απόγονος του Πούσκας που δηλώνει Παναθηναϊκός και το γήπεδο στη Βουδαπέστη έχει το... όνομά της! - iefimerida.gr

Στην εποχή που ζούμε, τα γήπεδα των ομάδων έχουν κατακλυστεί από ονόματα χορηγών: Emirates για την Άρσεναλ, Allianz Arena για την Μπάγερν Μονάχου, Riyad Air για την Ατλέτικο Μαδρίτης και πάει λέγοντας...

Λίγες ομάδες έχουν κρατήσει τα παραδοσιακά τους ονόματα ανέγγιχτα. Το Μπερναμπέου της Ρεάλ Μαδρίτης, το Άνφιλντ της Λίβερπουλ, το Ολντ Τράφορντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρατάνε ακόμα. Η Μπαρτσελόνα έκανε έναν συνδυασμό καταστάσεων. Το νέο Καμπ Νου λέγεται «Καμπ Νου Spotify».

