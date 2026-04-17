Σε απόγνωση η Σερ για τον γιο της Ελάιτζα: «Χρωστούσε 18.000 δολάρια σε έμπορο ναρκωτικών - Κινδύνεψε η ζωή του» - iefimerida.gr

Σε μια κίνηση απελπισίας προχώρησε η Σερ που υποστηρίζει ότι η κατάσταση του γιου της έχει επιδεινωθεί δραματικά, όντας ανίκανος να διαχειριστεί τη ζωή του.

Η διάσημη σταρ κατέθεσε εκ νέου αίτημα στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες προκειμένου να τεθεί ο γιος της, Ελάιτζα Μπλου Άλμαν, υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο Ελάιτζα νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε ψυχιατρική κλινική, μετά από μια σειρά σοκαριστικών περιστατικών που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Σερ: Το χρονικό της κατάρρευσης του Ελάιτζα

Η Σερ περιγράφει ένα εφιαλτικό περιστατικό όπου ο γιος της βρέθηκε λιπόθυμος στο τιμόνι του αυτοκινήτου του ενώ το όχημα ήταν εν κινήσει. Η σωτηρία του ήρθε την τελευταία στιγμή με τη χορήγηση φαρμάκου για την αναστρέψη υπερδοσολογίας οπιοειδών.

Η κατάσταση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα θέματα υγείας. Η τραγουδίστρια αποκαλύπτει το μέγεθος του οικονομικού και κοινωνικού εκτροχιασμού του γιου της. Ο Ελάιτζα φέρεται να χρωστά 200.000 δολάρια στην εφορία, ενώ πρόσφατα αναγκάστηκε να δανειστεί από φίλο για να εξοφλήσει χρέος 18.000 δολαρίων σε έμπορο ναρκωτικών, φοβούμενος για τη σωματική του ακεραιότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει προκαλέσει ζημιές χιλιάδων δολαρίων σε καταλύματα Airbnb, με το τελευταίο περιστατικό να αφορά οφειλή 50.000 δολαρίων για σπασμένα παράθυρα και καψίματα από τσιγάρα.

Έχει αποβληθεί από 18 ξενοδοχεία λόγω αλλόκοτης συμπεριφοράς και εξύβρισης πελατών, ενώ καταγγέλλεται περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος καμαριέρας.

Ο Ελάιτζα νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική

Νομικές περιπέτειες και οικογενειακός «πόλεμος»

Ο κατάλογος των προβλημάτων συμπληρώνεται από πρόσφατες συλλήψεις στο Νιου Χάμσαϊρ για διάρρηξη, σωματική βλάβη και παραβίαση όρων εγγύησης, μετά από επεισόδιο σε σχολείο και παράνομη είσοδο σε οικία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Σερ στρέφει τα βέλη της κατά της εν διαστάσει συζύγου του, Μαριάντζελα Κινγκ, ισχυριζόμενη ότι η σχέση τους είναι ανύπαρκτη και ότι η Κινγκ θα επέστρεφε μόνο για οικονομικούς λόγους. Αντιθέτως, πλέκει το εγκώμιο της φίλης του, Κέιτ, η οποία τον στηρίζει και «τον κρατά στη ζωή» τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο στόχος της Σερ για την προστασία του 49χρονου γιου της

Η σταρ ζητά από τον δικαστή τον διορισμό του Τζέισον Ρούμπιν ως προσωρινού διαχειριστή. Με την ψυχική υγεία του Ελάιτζα να βρίσκεται στο ναδίρ και την εξάρτηση από ουσίες να είναι εκτός ελέγχου, η Σερ ελπίζει ότι μια εξωτερική διαχείριση θα επιτρέψει στα προβλήματα να «επιλυθούν ένα-ένα», σώζοντας τον γιο της από την ολοκληρωτική καταστροφή.