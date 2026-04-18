Από το μετρό, στις πασαρέλες -Απέλυσαν Βραζιλιάνο σεκιουριτά γιατί ήταν «υπερβολικά ωραίος», η viral στιγμή που του άλλαξε τη ζωή - iefimerida.gr

Από τους σταθμούς του μετρό στις πασαρέλες: Η αναπάντεχη ιστορία του Lucas Prado που κατέκτησε το Διαδίκτυο και έχασε τη δουλειά του μέσα σε λίγες ώρες.

Η στιγμή που άλλαξε τα πάντα



Η καθημερινότητα στον σταθμό Santa Cruz του μετρό στο Σάο Πάολο έμοιαζε τυπική μέχρι τη στιγμή που ένας περαστικός κατέγραψε με το κινητό του τον Lucas Prado, γνωστό πλέον ως Hassami, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας.

Στο σύντομο βίντεο, ο νεαρός υπάλληλος ασφαλείας εθεάθη να τακτοποιεί τα μαλλιά του που είναι ράστα, ενώ φορούσε την επίσημη στολή της υπηρεσίας του. Η φυσική του παρουσία και το ιδιαίτερο στιλ του προκάλεσαν άμεση αντίδραση στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, μετατρέποντας το στιγμιότυπο σε ένα από τα μεγαλύτερα viral φαινόμενα της χρονιάς στη Βραζιλία.

Το τίμημα της ξαφνικής δημοσιότητας

Παρά την τεράστια υποστήριξη και τον θαυμασμό που δέχθηκε από το κοινό, η επαγγελματική του πορεία στην εταιρεία Viamobilidade πήρε μια δυσάρεστη τροπή. Λίγο μετά την έκρηξη της φήμης του, ο Lucas ανακοίνωσε στους χιλιάδες νέους ακολούθους του ότι απολύθηκε από τη θέση του.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η εταιρεία έκρινε πως η παρουσία του δεν εξυπηρετούσε πλέον τα λειτουργικά της συμφέροντα, μια απόφαση που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και σχολίων σχετικά με τον τρόπο που οι εργοδότες διαχειρίζονται την ψηφιακή έκθεση των υπαλλήλων τους.

Το νέο κεφάλαιο στον χώρο της μόδας

Η απώλεια της σταθερής του εργασίας λειτούργησε τελικά ως το εφαλτήριο για μια νέα και πολλά υποσχόμενη καριέρα. Με τον αριθμό των ακολούθων του στο Instagram να ξεπερνά γρήγορα τις 466 χιλιάδες, ο Hassami αποφάσισε να επενδύσει πλήρως στην εικόνα του.

Ήδη έχει πραγματοποιήσει τις πρώτες του επαγγελματικές φωτογραφίσεις ως μοντέλο / Φωτογραφία: hassami_ / Instagram

Ο Lucas Prado εντυπωσιάζει με την εμφάνισή του / Φωτογραφία: hassami_ / Instagram

Ο Hassami αποφάσισε να επενδύσει πλήρως στην εικόνα του / Φωτογραφία: hassami_ / Instagram

Ο Lucas Prado, γνωστός πλέον ως Hassami, εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας / Φωτογραφία: hassami_ / Instagram

Ήδη έχει πραγματοποιήσει τις πρώτες του επαγγελματικές φωτογραφίσεις ως μοντέλο, ενώ δηλώνει έτοιμος να αφοσιωθεί στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, μετατρέποντας την απρόσμενη δημοσιότητα σε μια μόνιμη επαγγελματική διέξοδο στον χώρο της μόδας και των influencers.

Η ιστορία του δείχνει πόσο γρήγορα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αλλάξουν τη ζωή ενός ανθρώπου, φέρνοντας τόσο ευκαιρίες όσο και απρόσμενες προκλήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.