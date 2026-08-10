Από τον Χάρι Πότερ στο OnlyFans: Η απίστευτη αποκάλυψη της Τζέσι Κέιβ για τα έσοδά της - iefimerida.gr

Η Τζέσι Κέιβ, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της Λάβεντερ Μπράουν στις τρεις τελευταίες ταινίες του «Χάρι Πότερ», αποκάλυψε ότι μέσα σε έναν χρόνο κατάφερε να κερδίσει από το OnlyFans περισσότερα χρήματα από όσα είχε αποκομίσει συνολικά από την καριέρα της ως ηθοποιός.

Η 39χρονη ηθοποιός μίλησε στους Times για την εμπειρία της στην πλατφόρμα, αποκαλύπτοντας πως μόνο την πρώτη ημέρα κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 17.500 ευρώ.

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«Έχω κερδίσει εύκολα περισσότερα μέσα σε έναν χρόνο από όσα σε ολόκληρη την καριέρα μου ως ηθοποιός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν περίμενε ότι θα είχε τόσο μεγάλη οικονομική επιτυχία

Η Κέιβ παραδέχθηκε ότι όταν αποφάσισε να ξεκινήσει στο OnlyFans δεν περίμενε πως η συγκεκριμένη επιλογή θα αποδεικνυόταν τόσο επικερδής.

Αρχικά, πίστευε ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει περίπου 5.835 ευρώ, να παραμείνει στην πλατφόρμα για λίγους μήνες και να κερδίσει λίγο χρόνο προκειμένου να αποφασίσει μαζί με την οικογένειά της τι θα έκανε στη συνέχεια.

Ωστόσο, έχει πλέον περάσει περισσότερο από ενάμισης χρόνος από την έναρξη της δραστηριότητάς της και, όπως δήλωσε, τα χρήματα που κέρδισε μέσω της πλατφόρμας «μας έσωσαν τη ζωή».

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Οι οικονομικές δυσκολίες και η φροντίδα των παιδιών

Η ηθοποιός, που έχει τέσσερα παιδιά με τον επί χρόνια σύντροφό της Άλφι Μπράουν, εξήγησε ότι τα προηγούμενα χρόνια δυσκολευόταν να βρει άλλους τρόπους για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της.

Παράλληλα, το κόστος της φροντίδας των παιδιών περιόριζε σημαντικά τις επαγγελματικές της επιλογές.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν θα μπορούσε να εργαστεί ακόμη και σε ένα σούπερ μάρκετ, καθώς δεν θα μπορούσε να καλύψει οικονομικά το κόστος της παιδικής φροντίδας. Επιπλέον, όπως είπε, δεν θα ήθελε να ακούει πελάτες να της φωνάζουν ξόρκια από τον «Χάρι Πότερ» την ώρα που θα εργαζόταν.

Ούτε η επιλογή μιας νέας επαγγελματικής εκπαίδευσης ήταν εύκολη, καθώς δεν διέθετε τα χρήματα για να σπουδάσει ξανά.

«Κατέρρευσα και σκέφτηκα: “Τέλος με την υποκριτική, τα παρατάω. Αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε χρήματα”. Ήταν μια στιγμή απελπισίας», δήλωσε.

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Πώς ξεκίνησε στο OnlyFans

Η Τζέσι Κέιβ δημιούργησε τον λογαριασμό της στο OnlyFans τον Μάρτιο του 2025, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή ότι το περιεχόμενό της δεν θα είχε σεξουαλικό χαρακτήρα.

Η δραστηριότητά της στην πλατφόρμα επικεντρώθηκε κυρίως στα μαλλιά της και απευθυνόταν σε ένα συγκεκριμένο κοινό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά.

Η ίδια είχε εξηγήσει στο podcast «Before We Break Up Again» ότι είχε παρατηρήσει εδώ και καιρό πως τα βίντεο που ανέβαζε στο Instagram με τα μαλλιά της συγκέντρωναν αρκετό ενδιαφέρον και πολλά σχόλια.

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Όπως είχε διευκρινίσει, τα σχόλια δεν ήταν άσεμνα ούτε σεξουαλικά. Ωστόσο, το συνεχές ενδιαφέρον που έβλεπε την οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσει εξειδικευμένο περιεχόμενο γύρω από τα μαλλιά της.

Η ανάγκη να αισθανθεί ξανά ορατή

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά, η Κέιβ εξακολουθεί να κινείται στην ίδια κατεύθυνση στο OnlyFans.

Μιλώντας στους Times, συνέδεσε την απόφασή της και με την ανάγκη να αισθανθεί ξανά ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, ιδιαίτερα μετά τη γέννηση των τεσσάρων παιδιών της.

«Έχει να κάνει και με την επιθυμία να υπάρχει κάποιου είδους βλέμμα πάνω σου», είπε.

Η ίδια εξήγησε ότι στη σκηνή συνηθίζει να φορά φαρδιά μπλουζάκια και πολύ μεγάλα γυαλιά, ενώ δεν είχε δημοσιεύσει ποτέ φωτογραφία της με μπικίνι.

«Για τόσο πολύ καιρό ήμουν απλώς αυτή η εκκεντρική φιγούρα. Μετά από τέσσερα παιδιά και αφού ένιωθα αόρατη για τόσο μεγάλο διάστημα, αυτό ήταν ελκυστικό για μένα», ανέφερε.