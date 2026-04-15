«Δεν μετανιώσαμε ποτέ για την απόφασή μας»: Η 64χρονη Μαρλίν εξηγεί πώς ζει εδώ και 16 χρόνια στην Τασμανία - iefimerida.gr

Η Μάρλεν φαν ντε Βίνκελ μετακόμισε με την οικογένειά της στο αραιοκατοικημένο νησί της Τασμανίας, όπου καλλιεργούν φαρμακευτικά φυτά και βότανα.

Παλαιότερα, η Μάρλεν φαν ντε Βίνκελ (64) και η οικογένειά της είχαν αγρόκτημα στην Ολλανδία. Από το 2010 όμως ζουν σχεδόν στην άλλη άκρη του κόσμου, στο νησί της Τασμανίας που ανήκει στην Αυστραλία, σύμφωνα με την «De Telegraaf», όπως διαβάζουμε στο «Focus».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Screenshot

Εκεί έχουν βιολογική φάρμα, νοικιάζουν μέρος της έκτασης των 78 εκταρίων σε άλλους αγρότες και καλλιεργούν βότανα και φαρμακευτικά φυτά.

Η βιολογική φάρμα /Φωτογραφία: biosfeer-groede.com

Φωτογραφία: biosfeer-groede.com

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: biosfeer-groede.com

Η Μάρλεν μετανάστευσε στην Τασμανία - Πλέον όλη η οικογένεια της ζει εκεί

Κατά την πρώτη απόπειρα μετανάστευσης, τη Μάρλεν και τον σύζυγό της ακολούθησε ο μικρότερος γιος τους. Τα άλλα τρία παιδιά τους, μετά τις σπουδές τους, μετακόμισαν επίσης στο νησί και ζουν κοντά. Για την απόφαση του 2010, η ίδια λέει: «Επειδή τα παιδιά μας μπορούσαν να χτίσουν ένα καλό μέλλον εδώ. Ποτέ δεν μετάνιωσα για την απόφασή μας».

Η Τασμανία ήταν ήδη γνωστή στην οικογένεια, καθώς την επισκέπτονταν για διακοπές. Η Μάρλεν ζει σήμερα σε ένα ξύλινο σπίτι 120 ετών, ενώ το κοντινότερο χωριό με καταστήματα και σχολεία βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαρλίν με τον σύζυγό της /Φωτογραφία: Screenshot / Instagram

Οι κάτοικοι της Τασμανίας δεν φεύγουν ποτέ

Η ίδια περιγράφει τους ντόπιους ως φιλικούς αλλά συγκρατημένους και λέει ότι κατάφεραν να δημιουργήσουν φιλίες με την πάροδο των χρόνων. Παρότι της λείπουν οι συγγενείς και οι αυθόρμητες επισκέψεις στον τάφο των γονιών της, δηλώνει ότι δεν θέλει να φύγει από την Τασμανία.

Ο σύζυγός της αναφέρει επίσης ότι το κλίμα ήταν βασικός λόγος εγκατάστασης, καθώς ευνοεί την καλλιέργεια βοτάνων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Μαρλίν με τον σύζυγό της /Φωτογραφία: Screenshot / X

Η Τασμανία έχει αραιό πληθυσμό και έκταση περίπου 68.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων

Ο πληθυσμός της Τασμανίας το τρίμηνο Σεπτεμβρίου του 2025 ήταν 576.659, σημειώνοντας αύξηση 398 ατόμων, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 1.591 άτομα, ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία της Αυστραλίας. Το νησί έχει έκταση περίπου 68.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καθιστώντας το ελαφρώς μεγαλύτερο από τη Βαυαρία.

«Η Μάρλιν (64) ζει στην Τασμανία: ''Οι Τασμανοί είναι πιο συγκρατημένοι, επομένως δεν ξέρεις αμέσως τι να περιμένεις από αυτούς''.»