Από ένα κυκλαδίτικο καταφύγιο σε ένα σαλέ στις Άλπεις - Οι πιο όμορφες αποδράσεις έχουν τη σωστή παρέα

Από μια ιδιωτική κατοικία στις Κυκλάδες μέχρι ένα κομψό σαλέ στο βουνό, οι ξεχωριστές αποδράσεις δεν καθορίζονται από την απόσταση, αλλά από τις εμπειρίες και τους ανθρώπους με τους οποίους τις μοιράζεσαι.

Η πολυτέλεια μιας απόδρασης δεν μετριέται απαραίτητα σε χιλιόμετρα. Μπορεί να βρίσκεται σε ένα κυκλαδίτικο νησί, σε ένα boutique ξενοδοχείο με ξεχωριστή αρχιτεκτονική ή σε μια ιδιωτική κατοικία μέσα στη φύση. Μπορεί, πάλι, να σε οδηγήσει σε έναν κοσμοπολίτικο προορισμό ή σε ένα ορεινό καταφύγιο με θέα που κόβει την ανάσα. Αυτό που κάνει κάθε επιλογή ξεχωριστή είναι η δυνατότητα να απολαύσεις διαφορετικές εμπειρίες, έχοντας δίπλα σου τους ανθρώπους με τους οποίους θέλεις να τις μοιραστείς.

Φαντάσου ένα boutique ξενοδοχείο σε ένα κυκλαδίτικο νησί, με λευκή αρχιτεκτονική, ιδιωτικές βεράντες και ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο. Τα πρωινά ξεκινούν χωρίς βιασύνη, οι ημέρες κυλούν ανάμεσα σε βουτιές, θαλάσσιες εξορμήσεις και γαστρονομικές ανακαλύψεις, ενώ τα βράδια καταλήγουν σε ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα. Μια απόδραση με φίλους ή οικογένεια, όπου ο καθένας απολαμβάνει τον χρόνο του, αλλά όλοι μοιράζονται τις ίδιες ξεχωριστές στιγμές.

Αν, πάλι, η ιδανική απόδραση έχει ορεινό χαρακτήρα, ένα κομψό σαλέ στο Καϊμακτσαλάν ή στις Άλπεις μπορεί να προσφέρει ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Φυσικά υλικά, τζάκι, μεγάλοι χώροι και θέα σε ένα χιονισμένο τοπίο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα διήμερο μακριά από τους γνώριμους ρυθμούς. Μια διαδρομή στη φύση, ένα δείπνο με τοπικές γεύσεις και μια βραδιά δίπλα στο τζάκι, με την παρέα να απολαμβάνει την ηρεμία και την ατμόσφαιρα του προορισμού.

Υπάρχει, βέβαια, και η επιλογή μιας κοσμοπολίτικης απόδρασης. Μια σουίτα σε ένα ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών, μια ιδιωτική περιήγηση σε αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά αξιοθέατα, shopping σε επιλεγμένες boutiques και ένα δείπνο σε ένα εστιατόριο που αποτελεί από μόνο του προορισμό. Είτε πρόκειται για το Ντουμπάι είτε για το Γκστάαντ, η εμπειρία αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα όταν μοιράζεσαι τις ανακαλύψεις, τις γεύσεις και τις εικόνες με τους ανθρώπους σου.

Τελικά, η απόσταση είναι απλώς μια λεπτομέρεια. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορείς να επιλέξεις πού θέλεις να βρεθείς, πώς θέλεις να ζήσεις τον χρόνο σου και ποιους θέλεις να έχεις δίπλα σου. Μια οικογενειακή απόδραση, ένα Σαββατοκύριακο με φίλους ή ένα ταξίδι που θα συγκεντρώσει ανθρώπους που αγαπούν να ανακαλύπτουν τον κόσμο μαζί. Με 120 εκατομμύρια ευρώ, ακόμη και οι πιο διαφορετικές ταξιδιωτικές επιθυμίες μπορούν να βρουν τη θέση τους σε μια κοινή εμπειρία. Αν μπορούσες να οργανώσεις την επόμενη μεγάλη απόδραση χωρίς περιορισμούς, ποιον προορισμό θα επέλεγες και ποιους θα ήθελες στη συντροφιά σου