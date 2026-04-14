Απασφάλισε η Κέιτ Μπλάνσετ! Η άσεμνη χειρονομία σε φωτογράφο στο κόκκινο χαλί των βραβείων Ολιβιέ - iefimerida.gr

Σε μια απρόσμενη χειρονομία προχώρησε η Κέιτ Μπλάνσετ απέναντι σε έναν φωτογράφο ο οποίος την εκνεύρισε ευρισκόμενη στο κόκκινο χαλί των βραβείων Ολιβιέ.

Η ηθοποιός ύψωσε σχετικά συγκρατημένα το μεσαίο της δάχτυλο με τη στιγμή να απαθανατίζεται σε βίντεο και να γίνεται viral.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στο Royal Albert Hall για την τελετή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Απριλίου και ενώ ένας από τους φωτογράφους που βρίσκονταν στο σημείο της φώναζε, εκείνη αρχικά παραμένοντας ψύχραιμη του ζήτησε σε έντονο ύψος να σταματήσει κάνοντας χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι της.

Το... δάχτυλο και το χαμόγελο της Κέιτ Μπλάνσετ

Όταν όμως εκείνος συνέχισε να την προκαλεί, η ίδια απάντησε υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο προς το μέρος του, μια κίνηση που προκάλεσε γέλια από τους παρευρισκόμενους. Η ίδια χαμογέλασε και μάλιστα θέλοντας να ελαφρύνει το κλίμα φάνηκε να χαμογελά και προς τον φωτογράφο.

Η κίνηση αυτή σχολιάστηκε στα social media, όπου συγκέντρωσε χιλιάδες likes, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη στιγμή «απολαυστική» και «αυθόρμητη», ωστόσο υπήρξαν και εκείνοι που σχοιλίασαν πως η Μπλάνσετ ήταν αγενής και δεν έδειξε σεβασμό στον άνθρωπο που στεκόταν απέναντί της και έκανε απλά τη δουλειά του.

