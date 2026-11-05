Η απάντηση -έκπληξη της Σερ στην μπηχτή του Μάικλ Ντάγκλας ότι δεν έπρεπε να πάρει το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου -Ποιες άλλες σταρ ήταν υποψήφιες - iefimerida.gr

Η Σερ αντιμετώπισε με ψυχραιμία το σχόλιο του Μάικλ Ντάγκλας σύμφωνα με το οποίο η Γκλεν Κλόουζ έπρεπε να πάρει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 1988 αντί για εκείνη.



Η 80χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός κέρδισε το βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία Moonstruck, ενώ υποψήφια ταυτόχρονα στην ίδια κατηγορία ήταν η Γκλεν Κλόουζ που συμπρωταγωνίστησε με τον Ντάγκλας στην ταινία «Ολέθρια Σχέση».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Σερ λατρεύει τον Mάικλ Ντάγκας», δήλωσε στο Page Six εκπρόσωπος της τραγουδίστριας. Ο Ντάγκλας έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «The Graham Norton Show», όπου βρέθηκε μαζί με την Κλόουζ, τον Κίραν Κάλκιν και την Ναόμι Άκι. «Θα έπρεπε να είχε κερδίσει για την "Ολέθρια Σχέση"», δήλωσε ο βετεράνος του Χόλιγουντ για την Κλόουζ η οποία αν και προτάθηκε για Όσκαρ οχτώ φορές, δεν έλαβε ποτέ το πολυπόθητο βραβείο.



Στη συνέχεια, χαρακτήρισε την ερμηνεία της στον ρόλο της Άλεξ Φόρεστ στην «Ολέθρια Σχέση» ως μία από τις «κορυφαίες ερμηνείες όλων των εποχών». Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 1988, ο Ντάγκλας κέρδισε ο ίδιος το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην ταινία «Wall Street».

Βίντεο: Η Γκλεν Κλόουζ στην «Ολέθρια Σχέση»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παρουσιαστής αντέδρασε στο σχόλιο με ένα «Ω, ουάου!», με τον πρωταγωνιστή του «Βασικού Ενστίκτου» (Basic Instinct) να απαντά με χιούμορ: «Το ξέρω. Αυτό είπαμε όλοι». «Τι "μπηχτή"! Τι "μπηχτή", φίλε μου!», σχολίασε η Άκι. Τότε ο Νόρτον πρόσθεσε πειρακτικά: «Μα η Σερ έβαλε λίγο γκρίζο στα μαλλιά της, οπότε… να που εξηγείται!».



Εκτός από την Κλόουζ, η Σερ επικράτησε έναντι των Χόλι Χάντερ («Το Κύκλωμα»), Σάλι Κέρκλαντ («Άννα») και Μέριλ Στριπ («Το Ξένοι στην ίδια πόλη»).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα υποδύθηκε τη Λορέτα Καστορίνι — μια χήρα από τη Νέα Υόρκη που ερωτεύεται τον μικρότερο αδελφό του άνδρα με τον οποίο είναι αρραβωνιασμένη. Τον απαγορευμένο έρωτά της τον υποδύθηκε ο Νίκολας Κέιτζ.



Χρόνια νωρίτερα, το 1984, η Σερ είχε λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Silkwood». Ωστόσο, το βραβείο πήγε στην Τζέσικα Λανγκ για την ερμηνεία της στην ταινία Τούτσι.

Βίντεο: Η Σερ στο Moonstruck