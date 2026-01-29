Με αυτές τις φωτό... απάντησε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στον γιο του και τη Νίκολα Πελτζ που έπιναν κρασί 23.000 δολαρίων [εικόνες] - iefimerida.gr

Την ώρα που ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, καυχώνταν για το πολυτελές δείπνο που απόλαυσαν, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ επέλεξε κάτι πιο απλό και προσγειωμένο.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, μετά τη θύελλα που προκάλεσε με την ανάρτηση-κόλαφο κατά της οικογένειάς του, φαίνεται πως θέλει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την πρόσφατη εκδρομή με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, σε πολυτελές θέρετρο, όπου οι τιμές των δωματίων κυμαίνονται από 2.245 έως και 9.069 λίρες τη βραδιά.

Το πανάκριβο δείπνο του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της Νίκολα Πελτζ

Μέσα από το Instagram, το ζευγάρι έδωσε στους ακολούθους του μια γεύση από το πανάκριβο ταξίδι τους στην Καλιφόρνια, δημοσιεύοντας μεταξύ άλλων φωτογραφίες από ένα εξαιρετικά σπάνιο και πανάκριβο επιτραπέζιο κρασί. Δεν είναι ξεκάθαρο αν το κατανάλωσαν, ωστόσο μοιράστηκαν εικόνες από τα σκονισμένα μπουκάλια.

Χαρακτηριζόμενο ως «εξαιρετικά σπάνια και ιστορική σοδειά», το Château d'Yquem του 1831 μπορεί να κοστίσει κατά μέσο όρο περίπου 23.000 δολάρια το μπουκάλι, με τις τιμές να καθορίζονται συνήθως από τη ζήτηση στις δημοπρασίες λόγω της σπανιότητάς του.

Μάλιστα, ένα μπουκάλι από το δυσεύρετο αυτό κρασί πωλήθηκε σε δημοπρασία το 2011 έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 75.000 λιρών, ποσό που θεωρείται το μεγαλύτερο που έχει δαπανηθεί ποτέ για ένα και μόνο μπουκάλι.

Την Τρίτη, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ θέλησε να επιδείξει το ρομαντικό δείπνο που είχε με τη σύζυγό του και τον σκύλο τους, τον Λαμπ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από δύο μπουκάλια από το σχεδόν δυσεύρετο κρασί. Όχι, βέβαια, ότι τα χρήματα αποτελούν ζήτημα, καθώς η 31χρονη Νίκολα, όπως έγινε γνωστό χθες, φέρεται να λαμβάνει ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο μηνιαίο χαρτζιλίκι, ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων, από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, Νέλσον Πελτζ.

Η απάντηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Την ίδια ώρα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ίσως ως απάντηση στην κατασπατάληση που κάνει ο γιος του, δημοσίευσε φωτογραφίες από το δικό του, πιο ταπεινό γεύμα.

Ο 50χρονος πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε στα Insta stories του φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο La Petite Chaise στο Παρίσι, όπου βρίσκεται εν μέσω της Εβδομάδας Μόδας αλλά και της βράβευσης της συζύγου του από την υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας.



Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στο La Petite Chaise στο Παρίσι

Συγκεκριμένα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ απόλαυσε χειροποίητο ταρτάρ αξίας 28 ευρώ και πατάτες τηγανητές των 8 ευρώ. Επίσης, δεν παρέλειψε να δείξει τα αρνίσια παϊδάκια, τη σούπα των 15 ευρώ και το φιλέτο μοσχαριού με κρεμώδη σάλτσα, αξίας 45 ευρώ, επαινώντας το στα social.