Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Αντζελίνα Τζολί λίγες ώρες αφότου η κόρη της, Βίβιεν, αφαίρεσε το επώνυμο του Μπραντ Πιτ - iefimerida.gr

Η Αντζελίνα Τζολί έδωσε το «παρών» στην ειδική προβολή της ταινίας «Wild Horse Nine» στο Λος Άντζελες, το βράδυ της Δευτέρας.

Η εμφάνισή της συζητήθηκε ιδιαίτερα, καθώς έγινε μόλις λίγες ώρες αφότου η κόρη της, Βίβιεν, αφαίρεσε επίσημα το επώνυμο του πατέρα της, Μπραντ Πιτ.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Maleficent» επέλεξε για την εμφάνισή της ένα λευκό πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με μαύρο σακάκι και ασορτί παντελόνι, ολοκληρώνοντας το σύνολό της με μαύρες γόβες στιλέτο.

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Η 51χρονη ηθοποιός χαιρέτησε διακριτικά τους φωτογράφους που την περίμεναν, καθώς κατευθυνόταν προς το εσωτερικό του θεάτρου Linwood Dunn.

Αντζελίνα Τζολί / Φωτογραφία: Melanie Miller / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia



Αντζελίνα Τζολί / Φωτογραφία: Melanie Miller / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

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Η ταινία «Wild Horse Nine», σε σκηνοθεσία Μάρτιν Μακ Ντόνα, διαδραματίζεται στη Χιλή το 1973, λίγο πριν από το στρατιωτικό πραξικόπημα που υποστηρίχθηκε από τη CIA και ανέτρεψε τον πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Τζον Μάλκοβιτς, Σαμ Ρόκγουελ, Πάρκερ Πόουζι και Στιβ Μπουσέμι.

Η Βίβιεν αφαίρεσε και επίσημα το επώνυμο Πιτ

Η 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ άλλαξε νόμιμα το όνομά της, από Βίβιεν Μαρσελίν Τζολί-Πιτ σε Βίβιαν Μαρσελίν Τζολί.

Ο δικηγόρος της Βίβιεν, Πίτερ Κένεθ Λεβίν, συμμετείχε εξ αποστάσεως στην ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε σε δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Η δικαστής Βιρτζίνια Κίνι, η οποία προήδρευσε της διαδικασίας, διάβασε δυνατά το νέο νομικό όνομα της νεαρής κοπέλας και ενέκρινε το σχετικό αίτημα.

Η Βίβιεν είχε καταθέσει αρχικά αίτηση στις 20 Ιουλίου, μόλις οκτώ ημέρες αφότου γιόρτασε τα 18α γενέθλιά της μαζί με τον δίδυμο αδελφό της, Νοξ.

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Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είχε εξασφαλίσει τότε η Page Six, η νεαρή κοπέλα επικαλέστηκε «προσωπικούς λόγους» για την απόφασή της να αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό της.

Τρία ακόμη από τα αδέλφια της Βίβιεν, η 21χρονη Ζαχάρα, ο 25χρονος Μάντοξ και η 20χρονη Σάιλο, έχουν ήδη αφαιρέσει νόμιμα το «Πιτ» από τα ονόματά τους, καθώς εξακολουθούν να είναι αποξενωμένα από τον διάσημο πατέρα τους.

Ο δίδυμος αδελφός της Βίβιεν, Νοξ, προχώρησε στην ίδια κίνηση τυπικά, ωστόσο δεν την έχει επικυρώσει νομικά.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Eternals» είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον ηθοποιό του «Fight Club» τον Σεπτέμβριο του 2016, έπειτα από δύο χρόνια γάμου.