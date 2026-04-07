Η Άντζελα Γκερέκου για το Πάσχα στην Κέρκυρα: «Γίνεται μία μυσταγωγική διαδικασία όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα» - iefimerida.gr

Για το ξεχωριστό Πάσχα της Κέρκυρας μίλησε η Άντζελα Γκερέκου, κάνοντας λόγο για μια μυσταγωγική διαδικασία που εξελίσσεται κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Η ηθοποιός, η οποία κατάγεται από το νησί, τόνισε ότι μόνο μία φορά στη ζωή της έχει γιορτάσει το Πάσχα εκτός Κέρκυρας και παρ' όλα αυτά νιώθει σαν να είναι κάθε φορά η πρώτη που βιώνει αυτή την εμπειρία στον τόπο καταγωγής της.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άντζελα Γκερέκου: «Κάθε φορά είναι σαν πρώτη φορά»

«Νιώθω ευλογημένη. Τόσα χρόνια στο νησί, γέννημα-θρέμμα, και κάθε φορά είναι σαν πρώτη φορά, η ίδια συγκίνηση. Και όλος ο κόσμος αυτό νιώθει. Γίνεται μία μυσταγωγική διαδικασία όλη αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, μέχρι την κορύφωση που μας ενώνει όλους», είπε αρχικά η Άντζελα Γκερέκου στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως μόνο μία φορά επέλεξε να περάσει τη συγκεκριμένη θρησκευτική γιορτή σε άλλο μέρος της Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Πάτμο. «Μόνο μία φορά στη ζωή μου έχω κάνει Πάσχα εκτός Κέρκυρας, στην Πάτμο, αλλά οφείλω να πω ότι αυτό το μοναδικό Πάσχα το αναζητούμε κάθε χρόνο. Και λέμε “να πάμε κάπου αλλού”, και όμως πάλι οι δρόμοι μάς φέρνουν εδώ», πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι κάτοικοι του νησιού τηρούν τα μοναδικά έθιμα που έχουν κληρονομήσει από τις προηγούμενες γενιές, με σεβασμό στην αυθεντικότητα και την πνευματικότητα. «Κρατάμε την αυθεντικότητα και κάνουμε ακριβώς όπως τόσα χρόνια τώρα, μέσα από την πνευματικότητα. Αυτό το κρατάμε ως φυλαχτό», τόνισε η ηθοποιός.

