Επανεκτέλεση του «Υποφέρουμε» το νέο τραγούδι Καρβέλα - Λευτέρη Πανταζή -Άδεια πήρε και ο Αντύπας - iefimerida.gr

Για τη συνεργασία του με τον Νίκο Καρβέλα και τα τραγούδια που του έχει γράψει ο συνθέτης μίλησε ο Αντύπας, λίγο πριν από την πρεμιέρα του σε νυχτερινό κέντρο.

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» δηλώνοντας ότι έχει πάρει την άδεια πάρει την άδεια από τον Νίκο Καρβέλα για να ερμηνεύει τα τραγούδια που του έχει γράψει.

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Ποιες επιτυχίες του Αντύπα είναι του Καρβέλα

«Εμένα ο Νίκος Καρβέλας μου έχει γράψει την "Καταιγίδα". Την ερμηνεύω με τη δική του άδεια, όπως και το "Ορκίζομαι", το "Ζημιά". Έχω πάρει άδεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Ο Αντύπας αναφέρθηκε και την κόντρα του συνθέτη με την τραγουδίστρια εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δυο τους θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

«Φυσικά μας ξάφνιασε όλους αυτό που έγινε με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, αλλά πιστεύω ότι θα τα βρουν, γιατί είναι κάτι που το έχουν επαναλάβει στο παρελθόν πολλές φορές. Χωρίζουν, τα ξαναβρίσκουν, πιστεύω ότι θα τα βρουν».

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Επανεκτέλεση του «Υποφέρουμε» το νέο τραγούδι Καρβέλα - Λευτέρη Πανταζή

Πριν λίγες ημέρες, ο Λευτέρης Πανταζής είχε ανακοινώσει και αυτός ότι έχει πάρει την σχετική άδεια του συνθέτη, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει το πρώτο τραγούδι του Καρβέλα, μετά την ρήξη στην σχέση του με την Άννα Βίσση.

Μιλώντας μάλιστα σήμερα στην Super Κατερίνα, το νέο τραγούδι θα είναι μία επανεκτέλεση – διασκευή για το τραγούδι «Υποφέρουμε», που είχε τραγουδήσει ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας πριν από πολλά χρόνια, το 1997.

Ο αγαπημένος ΛΕ-ΠΑ ευχήθηκε ακόμα για άλλη μία φορά οι δύο καλλιτέχνες να τα ξαναβρούν.

