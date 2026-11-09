 Ο Αντώνης Ρέμος ξανά στο NOX - Ανέβηκε στη σκηνή με Θεοδωρίδου-Βανδή και ξεσήκωσε τον κόσμο - iefimerida.gr
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Ο Αντώνης Ρέμος ξανά στο NOX - Ανέβηκε στη σκηνή με Θεοδωρίδου-Βανδή και ξεσήκωσε τον κόσμο

Ο Αντώνης Ρέμος ξανά στο NOX - Ανέβηκε στη σκηνή με Θεοδωρίδου - Βανδή
Ο Αντώνης Ρέμος ξανά στο NOX - Ανέβηκε στη σκηνή με Θεοδωρίδου - Βανδή
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Κοινή έξοδο πραγματοποίησαν την Κυριακή ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ, οι οποίοι βρέθηκαν στο ΝΟΧ για να ακούσουν την Νατάσσα Θεοδωρίδου και την Δέσποινα Βανδή.

Καθώς το πρόγραμμα τις Κυριακές ξεκινάει στις 7 το απόγευμα, το ζευγάρι δεν χρειάστηκε να ξενυχτήσει πολύ.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή με τις δύο συναδέλφους του ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του, σε μια βραδιά που ξεσήκωσε το κοινό.

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Η επίσκεψη έγινε στο NOX, χώρο με τον οποίο είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένος, καθώς οι δύο τραγουδίστριες εμφανίζονται εκεί, σε πρόγραμμα που πήρε τη θέση των περσινών εμφανίσεών του.

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή έκαναν πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ενώ οι δύο καταξιωμένες ερμηνεύτριες μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή.

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