Ο Αντώνης Ρέμος ξανά στο NOX - Ανέβηκε στη σκηνή με Θεοδωρίδου-Βανδή και ξεσήκωσε τον κόσμο - iefimerida.gr

Κοινή έξοδο πραγματοποίησαν την Κυριακή ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ, οι οποίοι βρέθηκαν στο ΝΟΧ για να ακούσουν την Νατάσσα Θεοδωρίδου και την Δέσποινα Βανδή.
Καθώς το πρόγραμμα τις Κυριακές ξεκινάει στις 7 το απόγευμα, το ζευγάρι δεν χρειάστηκε να ξενυχτήσει πολύ.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή με τις δύο συναδέλφους του ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του, σε μια βραδιά που ξεσήκωσε το κοινό.
Η επίσκεψη έγινε στο NOX, χώρο με τον οποίο είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένος, καθώς οι δύο τραγουδίστριες εμφανίζονται εκεί, σε πρόγραμμα που πήρε τη θέση των περσινών εμφανίσεών του.
Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή έκαναν πρεμιέρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ενώ οι δύο καταξιωμένες ερμηνεύτριες μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή.