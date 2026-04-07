Ο Αντώνης Λουδάρος και η διάγνωση με καρκίνο -Πώς αντέδρασε όταν το έμαθε - iefimerida.gr

Για τη δυσκολότερη στιγμή της ζωής του μίλησε ο Αντώνης Λουδάρος, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο, και το πώς αντιμετώπισε αυτή την περιπέτεια με την υγεία του.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και με εξομολογητική διάθεση αποκάλυψε το σοκ που πέρασε όταν διαγνώσθηκε με καρκίνο. Όπως εξήγησε, αντέδρασε περίεργα καθώς χρησιμοποίησε το χιούμορ προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τον φόβο του.

Το μήνυμα σε όσους δεν φροντίζουν τον εαυτό τους

«Ήθελα επιτέλους και να το πω γιατί ήθελα να βρω κι εγώ τη δύναμή μου. Για τους ανθρώπους που δεν προσέχουνε, να τους χτυπήσω ένα καμπανάκι. Γέλασα όταν διαγνώστηκα! Απ’ την τρομάρα μου νομίζω. Μέχρι να μου πουν ότι: “Ξέρεις κάτι, Αντώνη; Δεν θα φύγεις από αυτό, από αυτό το πράγμα”. Όταν το πρωτοακούς, ξέρεις, το “είναι ένας καρκίνος”, λες: “Ε, πλάκα μου κάνουν. Μάλλον κάποιος μου κάνει πλάκα, να κοιτάξω να δω τι γίνεται”», είπε, επισημαίνοντας ότι ήθελε να μιλήσει για την εμπειρία του προκειμένου να χτυπήσει καμπανάκι σε όσους δεν φροντίζουν την υγεία τους.

Η διάγνωση και οι πέντε επεμβάσεις

Τον περασμένο Φεβρουάριο, σε άλλη συνέντευξή του, όπου και αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, είχε πει: «Βλέπω πια τη ζωή διαφορετικά… Στον Κορωνοϊό έγινε ένα ξεσκαρτάρισμα που δεν το έκανα εγώ, μου το έφερε ο Θεός για να με βοηθήσει να δω το φως. Διαγνώστηκα με καρκίνο. Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ».

Περιγράφοντας το πώς το έμαθε, αποκάλυψε τότε: «Είχα πάει να βγάλω ένα σαν σπυράκι, το στείλαμε για βιοψία και είδαμε ότι είναι καρκίνος…». Αν και φοβήθηκε στην αρχή, η στάση των γιατρών τον καθησύχασε: «Φοβήθηκα στην αρχή. Με ξεφόβισαν οι γιατροί. Μου είπαν ότι δεν είναι κάτι τρομερό και αντιμετωπίζεται».

Όλα πήγαν καλά, αν και ταλαιπωρήθηκε αρκετά, όπως είπε: «Έκανα πέντε επεμβάσεις γιατί ήταν στο δέρμα και έπρεπε να καθαριστεί. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία». Διευκρίνισε όμως ότι δεν χρειάστηκε να ακολουθήσει κάποια συμπληρωματική θεραπεία και ότι η κατάστασή του δεν είναι επικίνδυνη για τη ζωή του.