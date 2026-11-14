Ο Αντώνης Καρυστινός για το ξεκίνημά του: «Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού, κάναμε ακόμα και ισορροπία σε σχοινί»

Εντελώς τυχαία προέκυψε η πρώτη επαφή του Αντώνη Καρυστινού με την υποκριτική, καθώς ξεκίνησε συμμετέχοντας σε μια θεατρική ομάδα του δρόμου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Αντώνης Καρυστινός ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας ξυλοπόδαρα στην Ερμού, αφού εντυπωσιάστηκε από μια ομάδα θεάτρου δρόμου. Η εκπαίδευσή του περιλάμβανε παντομίμα και θεατρικά ακροβατικά υπό την καθοδήγηση του Ζαν Ζακ Ντεσόν.

Το ύψος του, σε συνδυασμό με τα ξυλοπόδαρα, δημιουργούσε εντυπωσιακή εικόνα στο κοινό, ειδικά στα παιδιά. Ο ίδιος, νέος και ατρόμητος τότε, δεν αντιμετώπιζε δυσκολία, παρά την πρόκληση της ισορροπίας σε τόσο μεγάλο ύψος.

Ο ηθοποιός εξηγεί πως ο αυτοσχεδιασμός αποτελεί λύση όταν ένα σενάριο φτάνει σε αδιέξοδο. Η χαρακτηριστική του ατάκα «υπομονή» από παλαιότερο ρόλο προέκυψε ακριβώς από μια τέτοια δημιουργική ανάγκη να καλυφθεί ένα σεναριακό κενό.

Λόγω των γρήγορων ρυθμών παραγωγής, οι ηθοποιοί αναλαμβάνουν συνειδητά να δημιουργούν ωραίες στιγμές για τους ίδιους, τους συναδέλφους και το κοινό. Αυτή η πρακτική αποτελεί μέρος της δουλειάς τους, καθώς δεν υπάρχει πολυτέλεια χρόνου.

Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής μίλησε για την παρουσία που είχε πριν από αρκετά χρόνια στην Ερμού κάνοντας ξυλοπόδαρα, ενώ εξηγεί πως αρχικά εκπαιδεύτηκε στην παντομίμα και κάποια θεατρικά ακροβατικά.

Παράλληλα εξήγησε πως στο πλαίσιο του αυτοσχεδιασμού οι ηθοποιοί προσπαθούν να βοηθήσουν το σενάριο το οποίο κάποιες φορές μπορεί να πέσει και σε αδιέξοδο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντώνης Καρυστινός: «Έλεγαν… τι είναι αυτός εκεί πάνω»

Με αφορμή τη θεατρική σύμπραξη με την Άννα Μενενάκου την φετινή σεζόν, ο Αντώνης Καρυστινός βρέθηκε καλεσμένος στο «Καλύτερα δε γίνεται».

Περιγράφοντας η Ναταλία Γερμανού πως ο Αντώνης Καρυστινός είχε την πρώτη του επαφή με ανθρώπους της τέχνης, εξήγησε πως αυτό συνέβη τυχαία όταν εκείνος δούλευε σε ένα μπαρ και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησαν όλα: «Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού, όταν τα ξυλοπόδαρα τα βλέπαμε στην Αθήνα και λέγαμε “τι είναι αυτό;”. Είναι ένας άνθρωπος που λέγεται Ζαν Ζακ Ντεσόν που έκανε στο Γαλλικό Ινστιτούτο, θέατρο δρόμου, και είχε ερωτευτεί την Ελλάδα πριν πάρα πολλά χρόνια και έμενε εδώ μεταξύ Αίγινας και Αθήνας. Είχε φτιάξει αυτήν την ομάδα, τους είδα και ξετρελάθηκα.

Έτσι κάναμε μαζί παραστάσεις, όπου ήταν κυρίως παντομίμα και ακροβατικά, αλλά όχι ακροβατικά τσίρκο. Βέβαια ακόμα και ισορροπία σε σχοινί κάναμε αλλά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Το ύψος μου δεν με δυσκόλευε γιατί ήμουν τότε νέος και ατρόμητος. Ήταν όμως εντυπωσιακό στο δικό μου ύψος, συν τα ξυλοπόδαρα, γιατί τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν… τι είναι αυτός εκεί πάνω».

Δείτε το βίντεο ﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ηθοποιοί φροντίζουμε να δημιουργούμε ωραίες στιγμές»

Για την ατάκα «υπομονή» που είχε καθιερώσει στον ρόλο του ως Ντίνος Βούλγαρης στη σειρά «Πόρτο Λεόνε», ο ηθοποιός εξήγησε πως προέκυψε: «Είναι κάποιες στιγμές που είναι τόσο αδιέξοδα τα πράγματα σε ένα σενάριο που πρέπει πιστεύω και ο ρόλος να πέσει σε μία ρωγμή όπου και ο ίδιος ο ηθοποιός να μην καταλάβει τι είναι αυτό που είπε, τι είναι αυτό που εξέφρασε εκείνη τη στιγμή. Επειδή τα πράγματα γίνονται πολύ γρήγορα δεν υπάρχει πολυτέλεια του να συμβαίνει αυτό, οπότε κάποιες φορές όλοι οι ηθοποιοί φροντίζουμε να δημιουργούμε τέτοιες ωραίες στιγμές, για εμάς, τους συναδέλφους μας και για τον τηλεθεατή».

