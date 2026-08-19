Αντίο στα περιστέρια στη στέγη: ένα σπιτικό κόλπο βοηθά να απομακρύνετε τα πουλιά από τον κήπο - iefimerida.gr

Μια απλή μέθοδος υπόσχεται να απομακρύνει οριστικά τα περιστέρια από τον κήπο και τη στέγη. Δείτε πώς μπορείτε να την εφαρμόσετε στο σπίτι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τα περιστέρια προτιμούν ψηλά και προστατευμένα σημεία, όπως στέγες με φαρδιά γείσα, που βρίσκονται κοντά σε πηγές τροφής σαν τα υπολείμματα σε αυλές ή ανοιχτούς κάδους. Αναζητούν εκεί ιδανικό καταφύγιο για να δημιουργήσουν τις φωλιές τους.

Για την απομάκρυνσή τους προτείνονται λύσεις που δεν τα βλάπτουν, όπως ανακλαστικές ταινίες, ψεκασμός με σκόνη πιπεριού αραιωμένη σε νερό, τοποθέτηση διχτυών ή συρμάτων και εξάλειψη των υπολειμμάτων τροφής από τον περιβάλλοντα χώρο.

Τα αποτελέσματα των μεθόδων γίνονται ορατά εντός μίας έως δύο εβδομάδων συνεχούς εφαρμογής. Η επιμονή είναι καθοριστική, καθώς τα περιστέρια απομνημονεύουν γρήγορα τα σημεία που τους προκαλούν ενόχληση και τα αποφεύγουν στο μέλλον.

Η περιβαλλοντική νομοθεσία απαγορεύει τις βάναυσες πρακτικές κατά των περιστεριών, καθιστώντας τις μη βίαιες μεθόδους τη μόνη λύση. Σε σοβαρές περιπτώσεις, συνιστάται η πρόσληψη επαγγελματιών για την εγκατάσταση πιο ανθεκτικών φυσικών εμποδίων.

Τα περιστέρια μοιάζουν ακίνδυνα μέχρι να εγκατασταθούν για τα καλά στη στέγη, αφήνοντας βρωμιά, θόρυβο, ακόμη και κίνδυνο για την κατασκευή του σπιτιού. Ένα σπιτικό κόλπο, χωρίς δηλητήρια ή απάνθρωπες παγίδες, κερδίζει έδαφος μεταξύ εκείνων που αναζητούν μια πρακτική λύση για να απομακρύνουν τα πουλιά χωρίς να τα τραυματίσουν.

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Γιατί τα περιστέρια επιλέγουν ακριβώς τη δική σας στέγη;

Αναζητούν ψηλά και προστατευμένα σημεία, κοντά σε πηγές τροφής, όπως υπολείμματα που αφήνονται στις αυλές ή ανοιχτοί κάδοι απορριμμάτων. Οι στέγες με φαρδιά γείσα και οι δεξαμενές νερού προσφέρουν ιδανικό καταφύγιο για να φτιάξουν τις φωλιές τους.

Ποιες σπιτικές μέθοδοι απομακρύνουν τα περιστέρια;

Οι ειδικοί στον έλεγχο των αστικών παρασίτων συνιστούν λύσεις που ενοχλούν τα πουλιά χωρίς να τους προκαλούν σωματική βλάβη.

Ανακλαστικές ταινίες: στερεωμένες στη στέγη, δημιουργούν αντανακλάσεις φωτός που τρομάζουν τα περιστέρια.

στερεωμένες στη στέγη, δημιουργούν αντανακλάσεις φωτός που τρομάζουν τα περιστέρια. Σκόνη πιπεριού αραιωμένη σε νερό: όταν ψεκάζεται στα σημεία όπου συνηθίζουν να κουρνιάζουν, προκαλεί ενόχληση στην όσφρηση των πουλιών.

όταν ψεκάζεται στα σημεία όπου συνηθίζουν να κουρνιάζουν, προκαλεί ενόχληση στην όσφρηση των πουλιών. Δίχτυα ή σύρματα τοποθετημένα σε απόσταση μεταξύ τους: δυσκολεύουν την προσγείωση στα γείσα και στα στηθαία.

δυσκολεύουν την προσγείωση στα γείσα και στα στηθαία. Απομάκρυνση υπολειμμάτων τροφής: εξαλείφει τον βασικό λόγο που προσελκύει τα περιστέρια γύρω από το σπίτι.

Τα περιστέρια επιμένουν στη στέγη και 4 απλές λύσεις βοηθούν να γίνει ο χώρος λιγότερο ελκυστικός για τα πουλιά.

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Πριν επιλέξετε ποια μέθοδο θα εφαρμόσετε, αξίζει να κατανοήσετε τη σωστή σειρά των βημάτων, καθώς ο συνδυασμός περισσότερων από μία στρατηγικών συνήθως φέρνει ταχύτερα αποτελέσματα από την επιλογή μιας μεμονωμένης λύσης.

Αποτελεσματικός συνδυασμός κατά των περιστεριών

﻿Φυσικό απωθητικό:﻿Πιπέρι αραιωμένο σε νερό, το οποίο εφαρμόζεται μία φορά την εβδομάδα στα σημεία όπου τα πουλιά συνηθίζουν να κουρνιάζουν.

﻿Οπτικό ερέθισμα:﻿Ανακλαστικές ταινίες ή CD που κρέμονται δημιουργούν κίνηση και λάμψη, τρομάζοντας τα πουλιά.

﻿Καθαρό περιβάλλον: Η απομάκρυνση υπολειμμάτων τροφής και στάσιμου νερού μειώνει το ενδιαφέρον των περιστεριών για την αυλή.

Αναζητούν ψηλά και προστατευμένα σημεία, κοντά σε πηγές τροφής, όπως υπολείμματα που αφήνονται στις αυλές ή ανοιχτοί κάδοι απορριμμάτων. Οι στέγες με φαρδιά γείσα και οι δεξαμενές νερού προσφέρουν ιδανικό καταφύγιο για να φτιάξουν τις φωλιές τους / UNSPLASH

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Πόσο χρόνο χρειάζονται για να εγκαταλείψουν το σημείο;

Το αποτέλεσμα συνήθως αρχίζει να φαίνεται μέσα σε μία έως δύο εβδομάδες συνεχούς εφαρμογής. Τα περιστέρια απομνημονεύουν γρήγορα τα σημεία που τους προκαλούν ενόχληση, επομένως η επιμονή στην αρχή κάνει όλη τη διαφορά.

Οι ανακλαστικές ταινίες βοηθούν να απομακρυνθούν τα περιστέρια από τη στέγη χωρίς δηλητήριο και χωρίς να τραυματιστούν τα ζώα.

Υπάρχει κάποιος νόμος που προστατεύει τα περιστέρια;

Ναι. Τα αστικά κατοικίδια περιστέρια δεν μπορούν να εξοντώνονται ελεύθερα, καθώς οι βάναυσες πρακτικές εναντίον των ζώων απαγορεύονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, οι μέθοδοι απομάκρυνσης που δεν προκαλούν σωματική βλάβη αποτελούν πάντοτε τη συνιστώμενη εναλλακτική λύση.

Αξίζει να προσλάβετε επαγγελματία;

Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής, όταν έχουν ήδη σχηματιστεί φωλιές, ναι. Εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης αστικών πτηνών μπορούν να τοποθετήσουν πιο ανθεκτικά φυσικά εμπόδια, χωρίς να βλάψουν τα ζώα.

Η διατήρηση μιας καθαρής στέγης και η τακτική χρήση αυτών των τεχνασμάτων αποτρέπει μεγάλο μέρος της ταλαιπωρίας που προκαλούν τα περιστέρια.﻿