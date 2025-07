«Τέλος παιχνιδιού, ευχαριστούμε που παίξατε»: Το «αντίο» του Netflix στο Squid Game [βίντεο] - iefimerida.gr

Με ένα συγκινητικό βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, το Netflix ανακοίνωσε το οριστικό φινάλε της παγκόσμιας επιτυχίας «Squid Game», κλείνοντας τον κύκλο της σειράς που άλλαξε τα δεδομένα στο τηλεοπτικό τοπίο.

Το βίντεο φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Goodbye» και περιλαμβάνει στιγμιότυπα-ορόσημα από την τριετή πορεία της σειράς, καταλήγοντας στη φράση: «Game over. Thank you for playing».

Τέλος χωρίς «παράθυρο» για spin-off

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα προκάλεσε έντονη συζήτηση στους fans, κυρίως λόγω της αναπάντεχης εμφάνισης της Κέιτ Μπλάνσετ στον τρίτο κύκλο, κάτι που αρκετοί εξέλαβαν ως προετοιμασία για ένα πιθανό αμερικανικό spin-off. Ωστόσο, ο δημιουργός της σειράς Χουάνγκ Ντονγκ-χιουκ διέψευσε κατηγορηματικά αυτά τα σενάρια σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter.

«Δεν είχα καμία πρόθεση να αφήσω ανοιχτό το τέλος για μελλοντική εξέλιξη. Ο ρόλος της Μπλάνσετ είχε καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας τις δομές εξουσίας και την εκμετάλλευση που αναπαράγονται μέσα από το σύστημα», είπε.

Φήμες για reboot με Φίντσερ και η απάντηση

Η φημολογία γύρω από έναν ενδεχόμενο αγγλόφωνο επαναλανσάρισμα της σειράς, με την εμπλοκή του σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φίντσερ, παραμένει έντονη. Ωστόσο, ο Χουάνγκ δηλώνει πως δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση από την πλατφόρμα:

«Το μόνο που ξέρω είναι όσα γράφονται στον Τύπο. Αν τελικά προχωρήσει – και ιδιαίτερα με τον Φίντσερ – θα έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον.»

Το φινάλε μιας σειράς που άφησε εποχή

Το «Squid Game», που άλλαξε την αντίληψη γύρω από τις μη αγγλόφωνες παραγωγές στο streaming και πυροδότησε παγκόσμιο διάλογο για την ανισότητα και την κοινωνική βία, ολοκληρώνεται έπειτα από τρεις σεζόν με σαφές δημιουργικό όραμα: να μη συνεχιστεί.

Προς το παρόν, το Netflix δεν έχει ανακοινώσει κάποιο επίσημο spin-off ή reboot, παρά τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει.