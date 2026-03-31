Αντίνοος Αλμπάνης για Μαρινέλλα: Μου είχε πει τόσο όμορφα λόγια που μετά έκλαιγα για 20 λεπτά - iefimerida.gr

Για τη γενναιοδωρία που χαρακτήριζε τη Μαρινέλλα μίλησε ο Αντίνοος Αλμπάνης, ο οποίος περιέγραψε τη συγκίνησή του μετά την τυχαία συνάντησή τους.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ο διάλογος που είχε με την μεγάλη ερμηνεύτρια πριν ξεκινήσει μια θεατρική παράταση, αρχικά τον αιφνιδίασε και ανέφερε χαρακτηριστικά πως ενώ το έργο είχε ξεκινήσει εκείνος έκλαιγε για τα επόμενα 20 λεπτά από τα όμορφα λόγια που είχε ακούσει.

Στην εκπομπή «Buongiorno» ο Αντίνοος Αλμπάνης έκανε είσοδο με ένα από τα τραγούδια της αείμνηστης Μαρινέλλας και αμέσως ρωτήθηκε εάν είχε συνεργαστεί μαζί της. Τότε, ο ίδιος απάντησε πως δεν είχε αυτή την τύχη, όμως η μοναδική φορά που είχε συζητήσει μαζί της, του άφησε την εντύπωση πως η Μαρινέλλα ήταν από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που είχε γνωρίσει ποτέ του.

Ο ηθοποιός ανέφερε πως με αφορμή την απώλειά της ήθελε να την τιμήσει, καθώς πρόκειται για μία γυναίκα που άφησε ισχυρό αποτύπωμα: «Δεν είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ με τη Μαρινέλλα. Αλλά έχω μια ωραία και σύντομη ιστορία να μοιραστώ με τον κόσμο, γιατί λόγω της ημέρας είναι ωραίο να λέμε πράγματα για ανθρώπους που έχουν στιγματίσει τη χώρα μας και να τους θυμόμαστε έτσι όπως ήταν. Η Μαρινέλλα, λοιπόν, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, ήταν από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια, ήμασταν καλεσμένοι σε μια πρεμιέρα του Φώτη Σεργουλόπουλου και εκείνο τον Χειμώνα είχα κάνει εγώ την ταινία "Το τανγκό των Χριστουγέννων". Έτσι όπως κατέβαινα στην πλατεία του θεάτρου, πάω να προσπεράσω τις πρώτες σειρές, και ήταν η Μαρινέλλα που στεκόταν εκεί. Περνάω δίπλα της και μου λέει "έλα εδώ εσύ". Την κοιτάζω, της λέω "γεια σας" και αρχίζει να μου λέει μερικά πολύ ωραία λόγια για πολλή ώρα», περιέγραψε.



Αντίνοος Αλμπάνη: «Σκεφτόμουν ότι με έχει μπερδέψει με κάποιον άλλον»

Ωστόσο η συνέχεια ήταν εντελώς απρόσμενη για τον Αντίνοο Αλμπάνη: «Εγώ την κοίταζα και σκεφτόμουν "Χριστέ μου, δεν έχει ιδέα ποιος είμαι, με έχει μπερδέψει με κάποιον άλλον" και με πολλή συστολή της έλεγα "σας ευχαριστώ πολύ". Απέφευγα να την κοιτάξω στα μάτια. Ήθελα να τελειώσει αυτό το αμήχανο, γιατί ήμουν πεπεισμένος ότι δεν μιλάει για μένα. Αφού τελείωσε αυτά τα πολύ όμορφα λόγια, μου λέει "Ξέρεις, το Τανγκό των Χριστουγέννων το είδα δυο φορές, μια φορά για τον φίλου μου τον Ξανθούλη και μια για σένα". Με διέλυσε. Το να ακούς τόσο όμορφα λόγια από μια τέτοια κυρία, είναι από τα πιο κολακευτικά πράγματα. Είκοσι λεπτά μέσα στην πρεμιέρα έκλαιγα. Είχε ξεκινήσει το έργο, κι εγώ έκλαιγα. Ήταν πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος και με τους νέους ανθρώπους, που δεν ήταν υποχρεωμένη να το κάνει», είπε χαρακτηριστικά.

