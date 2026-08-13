 Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο Νικ Ράινερ -Κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του - iefimerida.gr
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Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο Νικ Ράινερ -Κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του

Ο Νικ Ράινερ κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του
Ο Νικ Ράινερ κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του / Φωτογραφία: ΑΡ
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Αλλάζοντας το αρχικό κατηγορητήριο το σώμα ενόρκων απήγγειλε στον Νικ Ράινερ δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού για τη δολοφονία των γονιών του.

  • Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρέθηκαν νεκροί τον Δεκέμβριο στην οικία τους στο Λος Άντζελες. Ακολούθησε η σύλληψη του γιου τους, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.
  • Ο κατηγορούμενος γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ, είχε δηλώσει αθώος τον περασμένο Φεβρουάριο, απαντώντας στις αρχικές κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί για τη διπλή δολοφονία των γονιών του.
  • Η απαγγελία κατηγοριών από το σώμα ενόρκων φέρνει την υπόθεση πιο κοντά στη δίκη, με τον Εισαγγελέα να χαρακτηρίζει την πράξη ως «βαθιά προδοσία» από έναν άνθρωπο που τα θύματα εμπιστεύτηκαν.
  • Η παρέμβαση των ενόρκων παρακάμπτει την ανάγκη για δημόσια προκαταρκτική εξέταση, επισπεύδοντας τη διαδικασία. Ο κατηγορούμενος επιστρέφει στο δικαστήριο για προδικαστική συνεδρίαση στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ αντιμετωπίζει πλέον και την επιβαρυντική περίσταση της ενέδρας, η οποία πλαισιώνει την ήδη υπάρχουσα κατηγορία περί χρήσης φονικού όπλου.

Η συγκεκριμένη κατηγορία σημαίνει ότι ο Ράινερ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή - η εφαρμογή της οποίας έχει προσωρινά ανασταλεί στην πολιτεία. Ωστόσο οι εισαγγελείς δεν έχουν ανακοινώσει εάν θα τη ζητήσουν.

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Η διπλή δολοφονία που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

«Πρόκειται για μια βαθιά προδοσία από έναν άνθρωπο που τον αγάπησαν και τον εμπιστεύτηκαν τα ίδια τα θύματά του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χότσμαν, υπογραμμίζοντας πως η απαγγελία κατηγοριών από το σώμα ενορκών φέρνει την υπόθεση ένα βήμα πιο κοντά στη διεξαγωγή της δίκης και την απονομή δικαιοσύνης.

«Ελπίζουμε ότι η απαγγελία κατηγοριών από το σώμα ενόρκων θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στη δίκη και στην απόδοση δικαιοσύνης», συνέχισε.

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ / Φωτογραφία: ΑΡ
Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ / Φωτογραφία: ΑΡ
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Στις 15 Σεπτεμβρίου η προδικαστική συνεδρίαση

Με την παρέμβαση του σώματος ενόρκων παρακάμπτεται πλέον η ανάγκη διεξαγωγής μιας δημόσιας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να κριθεί αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει η υπόθεση. Η επιστροφή του στο δικαστήριο, στο πλαίσιο προδικαστικής συνεδρίασης, έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Ράινερ είχε δηλώσει αθώος τον Φεβρουάριο και για τις αρχικές κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί σε βάρος του.

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, η φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρέθηκαν νεκροί στις 14 Δεκεμβρίου στο σπίτι τους, στο Λος Άντζελες. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στο υπνοδωμάτιό τους περίπου 12 ώρες αργότερα. Η υπόθεση θύμιζε θρίλερ. Ακολούθησε η σύλληψη του γιου τους, με τον δικαστή να απορρίπτει την αποφυλάκισή του.

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