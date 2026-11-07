Αντικολλητικό τηγάνι με γρατζουνιές: Πότε πρέπει να το αντικαταστήσετε –Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε - iefimerida.gr

Αντικολλητικά τηγάνια έχουμε όλοι στο σπίτι μας και χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Γνωρίζουμε όμως πότε πρέπει να τα αντικαταστήσουμε;

Ένα αντικολλητικό τηγάνι μπορεί να εξακολουθεί να φαίνεται απολύτως λειτουργικό, ακόμη κι όταν η επίστρωσή του έχει αρχίσει να φθείρεται. Μερικές γρατσουνιές στον πάτο ή μια πιο ανοιχτόχρωμη περιοχή είναι αλλοιώσεις που συχνά περνούν απαρατήρητες.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόβλημα όμως γίνεται περισσότερο αντιληπτό όταν η επιφάνεια αρχίζει να χάνει τις αντικολλητικές της ιδιότητες. Τα τρόφιμα κολλούν πιο εύκολα, ο καθαρισμός γίνεται δυσκολότερος και, σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, μικρά τμήματα της επίστρωσης μπορεί να αποκολληθούν.



Πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το αντικολλητικό τηγάνι

Η διάρκεια ζωής ενός αντικολλητικού τηγανιού εξαρτάται από την ποιότητα της επίστρωσης, τη συχνότητα χρήσης και τον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο το χρησιμοποιούμε κατά το μαγείρεμα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης που να ισχύει για όλα τα προϊόντα.



Ορισμένα επιφανειακά σημάδια μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και μετά από λίγους μήνες χρήσης, χωρίς να επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργικότητα του σκεύους. Διαφορετική είναι, ωστόσο, η περίπτωση κατά την οποία η αντικολλητική επίστρωση παρουσιάζει βαθιές χαρακιές ή υπάρχουν σημεία στα οποία έχει πλέον εξαφανιστεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν λοιπόν, η αντικολλητική επίστρωση έχει υποστεί ζημιά, συνιστάται η αντικατάσταση του τηγανιού, καθώς το υλικό που βρίσκεται από κάτω ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για άμεση επαφή με τα τρόφιμα.

Τα σημάδια που πρέπει να μας προβληματίσουν

Τα σημαντικότερα σημάδια που πρέπει να μας προβληματίσουν είναι η αποκόλληση μικρών κομματιών της επίστρωσης, οι φθορές που μοιάζουν με ξεφλούδισμα, η εμφάνιση φυσαλίδων στην επιφάνεια, καθώς και τα σημεία όπου είναι πλέον εμφανές το μεταλλικό υπόστρωμα.

Προσοχή χρειάζεται και όταν ο πάτος του τηγανιού έχει παραμορφωθεί. Ένα σκεύος που δεν εφάπτεται σταθερά στην εστία μπορεί να θερμαίνεται ανομοιόμορφα, με αποτέλεσμα το μαγείρεμα να γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό και τη χρήση του να απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή.