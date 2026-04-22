Προσωπικά αντικείμενα της Νταϊάν Κίτον σε δημοπρασία: Τα ρούχα, τα διάσημα καπέλα της -Πώς τα διεκδικούμε - iefimerida.gr

Έξι μήνες μετά τον θάνατο της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Νταϊάν Κίτον ανακοινώθηκαν τέσσερις δημοπρασίες για την πώληση αντικειμένων από την προσωπική της συλλογή.

Η κορυφαία σταρ έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2025, σε ηλικία 79 ετών, από πνευμονία.

Προσωπικά αντικείμενα της Ντ. Κίτον σε δημοπρασία

Tον Ιούνιο, μια σειρά δημοπρασιών στη Νέα Υόρκη και το Λος 'Αντζελες θα επιτρέψει στους θαυμαστές της να αγοράσουν ρούχα Ralph Lauren που φορέθηκαν από την ίδια, καθώς και να διεκδικήσουν το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας «Annie Hall» του 1977.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συλλογή του οίκου Bonhams με τίτλο «Diane Keaton: The Architecture of an Icon» παρουσιάζεται ως μια «προσεκτικά επιμελημένη επιλογή έργων τέχνης, ειδών εσωτερικής διακόσμησης, εμβληματικών ρούχων, προσωπικών αντικειμένων και άλλων δημιουργικών οροσήμων της αναγνωρισμένης ηθοποιού, σκηνοθέτιδας, συγγραφέως και συμβόλου του στιλ».

«Το να μιλάς για εκείνη είναι σαν να μιλάς για το ένστικτο, μια αλάνθαστη οπτική και δημιουργική διαίσθηση που την καθοδήγησε σε δεκαετίες καλλιτεχνικής αναζήτησης», ανέφερε σε δήλωσή της η αδελφή της σταρ, Ντόρι Χολ (Dorrie Hall).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρα από τους αξέχαστους ρόλους της, όπως στην τριλογία του «Νονού» και στα «Reds», «Marvin's Room» και «Something's Gotta Give», η Κίτον υπήρξε μια πολυδιάστατη καλλιτέχνις. Παράλληλα με τον κινηματογράφο, ασχολήθηκε με επιτυχία στον σχεδιασμό ρούχων και ειδών σπιτιού καθώς και στην ανακαίνιση και μεταπώληση ακινήτων, σύμφωνα με τον Guardian.

Στην τελετή των Όσκαρ τον περασμένο μήνα, η συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «The Family Stone», Ρέιτσελ Μακ'Ανταμς (Rachel McAdam), απέτισε φόρο τιμής στην ηθοποιό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Φόρεσε τόσα πολλά καπέλα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ηθοποιός, καλλιτέχνις, συγγραφέας, ακτιβίστρια, όμως κανένα δεν της ταίριαζε περισσότερο από εκείνο της μητέρας. Σήμαινε τόσα πολλά για πολλούς από εμάς».

Η δημοπρασία θα γίνει ΕΔΩ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ