Antigoni Buxton: Είμαι ευγνώμων που θα εκπροσωπήσω την Κύπρο στη Eurovision -Όταν μου το είπαν, έπαθα σοκ - iefimerida.gr

Ευγνώμων για το γεγονός ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026 εμφανίστηκε η Antigoni Buxton, σημειώνοντας ότι έπαθε σοκ μόλις το έμαθε.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό:

«Όταν έμαθα ότι θα εκπροσωπήσω την Κύπρο ήμουν στο Λονδίνο και ξαφνικά με πήραν από τη Minos EMI μου το είπαν και έπαθα σοκ. Όταν έχεις ένα όνειρο που το θες πολύ και ξαφνικά γίνεται, αρχικά απορείς. Είμαι πολύ ευχαριστημένη και ευγνώμων και νομίζω ότι ήρθε στη σωστή ώρα».

Όσο για την εμφάνισή της στη σκηνή σχολίασε: «Θέλω να έχει φουλ σόου, να είναι θεατρικό. Σίγουρα θα είναι χορευτικό, θα έχει κέφι, αλλά θα ήθελα και στιγμές να μπορώ να δείξω τη φωνή μου».

«Παίρνω ωραία μηνύματα, είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μου»

Η Antigoni Buxton μίλησε και για την αγάπη του κόσμου και τα μηνύματα που έχει δεχτεί μετά την ανακοίνωση για τη συμμετοχή της στη Eurovision.

«Παίρνω ωραία μηνύματα, τα περισσότερα είναι πολύ ωραία και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, έχω άγχος, αλλά το καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.