Η αντίδραση της Αντζελίνα Τζολί μετά την αποκάλυψη πως ο Μπραντ Πιτ επέστρεψε στο αλκοόλ - 7 χρόνια μετά το επεισόδιο στο αεροπλάνο - iefimerida.gr

Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ότι άρχισε ξανά να πίνει μετά από επτά χρόνια αποχής. Ποια είναι όμως η αντίδραση της πρώην του, Αντζελίνα Τζολί;



ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός είχε σταματήσει το αλκοόλ μετά τον χωρισμό του το 2016, έπειτα από ένα επεισόδιο σε ιδιωτική πτήση. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ότι επέστρεψε στην κατανάλωση αλκοόλ, βγαίνοντας «από τον δρόμο της νηφαλιότητας» μετά από επτά χρόνια αποχής. Η παραδοχή έγινε όταν προσέφερε κρασί σε δημοσιογράφο.

Πηγή από το περιβάλλον της Αντζελίνας Τζολί δήλωσε πως η ηθοποιός δεν εξεπλάγη, καθώς πίστευε πάντα ότι τα υποκείμενα προβλήματα του Πιτ δεν είχαν εξαφανιστεί και ότι ο ίδιος δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά.

Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι πλέον πίνει με πιο συγκρατημένο τρόπο και δεν μπορεί να το παρακάνει. Τόνισε πως μπορεί να πιει μερικά ποτήρια κρασί, αλλά πρέπει να παραμένει «επαγγελματίας» στη διαχείρισή του.

Ο 62χρονος ηθοποιός είχε σταματήσει το αλκοόλ μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί, εν μέσω καταγγελιών πως κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης σε πτήση με ιδιωτικό τζετ το 2016, έριξε αλκοόλ πάνω στην ηθοποιό και τα παιδιά τους. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και το FBI, μετά από έρευνα, δεν του απήγγειλε κατηγορίες.



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Στη συνέχεια, ο Μπραντ Πιτ ανακοίνωσε ότι συμμετείχε σε συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς του «δαίμονες». Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Esquire UK τη Δευτέρα, αποκάλυψε ότι «ξαναβγήκε από τον δρόμο της νηφαλιότητας» - δηλαδή ότι επέστρεψε στην κατανάλωση αλκοόλ.



Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί την εποχή που ήταν ζευγάρι

Η αντίδραση της Αντζελίνα Τζολί



Ποια είναι όμως η αντίδραση της πρώην συζύγου του, Αντζελίνα Τζολί; Μια πηγή κοντά στην ηθοποιό δήλωσε στη στήλη «Naughty But Nice» του Ρομπ Σάτερ: «Η Αντζελίνα δεν εκπλήσσεται. Προσπάθησε να προειδοποιήσει τον κόσμο. Ήξερε ότι αυτό ήταν πάντα μια πιθανότητα».



Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι η Τζολί «ανέκαθεν πίστευε πως η νηφαλιότητα δεν σήμαινε απαραίτητα ότι τα υποκείμενα προβλήματα που είχε ο Μπραντ είχαν εξαφανιστεί».

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«Δεν πιστεύει ότι ο Μπραντ έχει αλλάξει ουσιαστικά. Πιστεύει ότι είναι αυτός που είναι και ότι καμία περίοδος νηφαλιότητας ή προσπάθεια να επανεφεύρει τον εαυτό του δεν το αλλάζει αυτό», πρόσθεσε η πηγή.

Όσα είπε ο Μπραντ Πιτ για την επιστροφή στο αλκοόλ

Στην εκτενή συνέντευξή του στο Esquire, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι «ξαναβγήκε από τον δρόμο της νηφαλιότητας», αφού ο δημοσιογράφος παρατήρησε ότι ο σταρ τού είχε προσφέρει ένα ποτήρι κρασί.

Όταν ρωτήθηκε αν το ποτό προοριζόταν για τους καλεσμένους, ο Μπραντ Πιτ απάντησε: «Όχι, εγώ… Ήμουν νηφάλιος για επτά χρόνια. Και μετά ξαναβγήκα από τον δρόμο της νηφαλιότητας», είπε γελώντας ελαφρά.

«Με πιο συγκρατημένο τρόπο. Μερικές φορές απέκτησα υπερβολική αυτοπεποίθηση και σκέφτηκα: "Ναι, όχι, αυτό δεν μου κάνει καλό". Όχι σε μεγάλες ποσότητες».

Ο Μπραντ Πιτ διευκρίνισε ότι πλέον μπορεί να «πιει μερικά» ποτήρια κρασί, αλλά δεν μπορεί να το παρακάνει. «Ναι, λοιπόν… Μπορώ να πιω μερικά. Αλλά δεν μπορώ να πιω πολύ. Πρέπει να είμαι επαγγελματίας σε αυτό», δήλωσε ο ηθοποιός.