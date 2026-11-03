Νέος χαμός με την ηθοποιό που θα υποδυθεί τη θεά Αφροδίτη στη σειρά «Percy Jackson» -Σε κάποιους δεν άρεσε, άλλοι την στηρίζουν - iefimerida.gr

Η ηθοποιός Κέιτ ΜακΚίνον θα υποδυθεί την θεά Αφροδίτη στην τρίτη σεζόν της σειράς «Percy Jackson and the Olympians», προκαλώντας αντιδράσεις όμως σε μερίδα θεατών.



Η ηθοποιός θα υποδυθεί τη θεά του έρωτα και της ομορφιάς και σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του χαρακτήρα, η Αφροδίτη «μπορεί να αλλάζει την εμφάνισή της ανάλογα με το ποιος την κοιτάζει», ενώ προτού αποφασίσει να βοηθήσει τον Πέρσι Τζάκσον στην αποστολή του, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι εκείνος αναγνωρίζει τη δύναμη και τη σημασία της αγάπης.



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Δεν ενθουσιάστηκαν οι φαν της σειράς με την επιλογή της ηθοποιού

Ωστόσο, η επιλογή της Κέιτ ΜακΚίνον για τον συγκεκριμένο ρόλο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στους θαυμαστές της σειράς. Πολλοί φαν εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, θεωρώντας την επιλογή ακατάλληλη για την ενσάρκωση της Αφροδίτης, η οποία, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, είναι η θεά της ομορφιάς. Άλλωστε, στις περισσότερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές απεικονίσεις της, η Αφροδίτη παρουσιάζεται ως μια γυναίκα με απαράμιλλη ομορφιά, ικανή να επισκιάσει ακόμη και τα πιο γνωστά μοντέλα.

Δεν είναι τυχαίο, επομένως, ότι για τον ρόλο της θεάς Αφριδίτης έχουν επιλεγεί ηθοποιοί όπως η Ούρσουλα Άντρες στην ταινία «Η Σύγκρουση των Τιτάνων» και η Σερίντα Σουάν στην κινηματογραφική μεταφορά του «Ο Κλέφτης της Αστραπής», αλλά και η Ούμα Θέρμαν, η οποία αναπαριστά την εμβληματική «Γέννηση της Αφροδίτης» στην ταινία φαντασίας «Οι περιπέτειες του βαρώνου Μινχάουζεν».

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«Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αντίληψη για την ομορφιά», λένε οι υποστηρικτές της

Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη επιλογή για τον ρόλο της Αφροδίτης, είναι εξαιρετική.

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Όπως γνωρίζουν οι αναγνώστες των βιβλίων, η Αφροδίτη στο σύμπαν του «Percy Jackson» διαθέτει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Η εξωτερική της εμφάνιση μεταβάλλεται διαρκώς, ανάλογα με το ποιος βρίσκεται απέναντί της. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αντίληψη για την ομορφιά, με αποτέλεσμα κανένας θνητός να μη βλέπει τη θεά με την ίδια μορφή.

Ποια είναι η ηθοποιός Κέιτ ΜακΚίνον

Η Κέιτ ΜακΚίνον έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την εκπομπή «Saturday Night Live», στην οποία συμμετείχε ως μέλος του καστ από το 2012 έως το 2022. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή απέσπασε δέκα υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, κερδίζοντας δύο από αυτά.

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Στο κινηματογραφικό της βιογραφικό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ταινίες «Bombshell» (2019), «Yesterday» (2019), «The Spy Who Dumped Me» (2018), καθώς και η νέα εκδοχή των «Ghostbusters» το 2016. Πιο πρόσφατα, υποδύθηκε τη Weird Barbie στην ταινία «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ (2023), αλλά και την Κάρολ Μπάσκιν στη μίνι σειρά «Joe vs. Carole» της πλατφόρμας Peacock, το 2022.