Αντιδράσεις για τη Eurovision 2026 -Ποιοι ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ - iefimerida.gr

Επιστολή που υπογράφεται από περισσότερους από 1.100 μουσικούς και ανθρώπους του πολιτισμού ζητά μποϊκοτάζ της Eurovision 2026, λόγω συμμετοχής του Ισραήλ.

Την πρωτοβουλία συντονίζει η καμπάνια No Music For Genocide (NMFG), η οποία καλεί καλλιτέχνες, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, διοργανωτές εκδηλώσεων και κοινό να μην συμμετέχουν ή να μην προωθούν τον διαγωνισμό, έως ότου –όπως αναφέρει– αποκλειστεί το Ισραήλ από τη διοργάνωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ των υπογραφόντων περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως οι Primal Scream, Paloma Faith, Massive Attack, Sigur Rós, Mogwai και Kneecap, καθώς και καλλιτέχνες όπως οι Roger Waters, Brian Eno, Peter Gabriel και Macklemore, αλλά και πρώην νικητές της Eurovision.

Η επιστολή

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) να αποκλείσει τη Ρωσία από τον διαγωνισμό το 2022, με τους υπογράφοντες να υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη αντιμετώπιση και για το Ισραήλ, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τους Παλαιστίνιους.

Το ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap, που συμμετέχει στην πρωτοβουλία, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision δεν αποτελεί ουδετερότητα, αλλά επιλογή», αναφερόμενο και στο κόστος που, όπως υποστηρίζει, έχουν υποστεί καλλιτέχνες που τοποθετούνται δημόσια για το ζήτημα.

Η καμπάνια NMFG καλεί επίσης σε πίεση προς τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς διαφόρων χωρών να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό, ακολουθώντας –όπως αναφέρει– παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη απόφαση της EBU για αλλαγές στη συμμετοχή χωρών στον διαγωνισμό του 2026.