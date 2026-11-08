Αντί να αλλάξει τα παλιά πλακάκια της κουζίνας, έβαψε τους γκρίζους αρμούς έντονο μπλε - iefimerida.gr

Η διαδικασία περιλάμβανε ξύσιμο, ανάμειξη, εφαρμογή και καθάρισμα, ενώ τα αρχικά πλακάκια έμειναν στη θέση τους, όπως περιγράφει το Homedit.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Για την ανανέωση της κουζίνας, αντί για την αντικατάσταση των λευκών πλακακίων, η λύση εστιάστηκε στις γραμμές μεταξύ τους. Το σχέδιο προέβλεπε την αλλαγή του παλιού γκρίζου αρμού με έναν νέο, έντονου μπλε χρώματος.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας. Με ένα ειδικό εργαλείο ξυσίματος αφαιρέθηκε ο παλιός αρμόστοκος και οι ρύποι, δημιουργώντας τον απαραίτητο χώρο για να «δέσει» σωστά το καινούργιο υλικό.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια πηχτή μπλε πάστα από λευκό αρμόστοκο και χρωστική. Το μείγμα εφαρμόστηκε με σπάτουλα, γεμίζοντας τα κενά, ενώ το περίσσευμα που κάλυψε τα πλακάκια απομακρύνθηκε αμέσως μετά την εφαρμογή.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα μπλε πλέγμα που μεταμορφώνει την όψη του τοίχου, διατηρώντας τα αρχικά πλακάκια. Η επιτυχία του εγχειρήματος αποδεικνύει πώς μια στοχευμένη αλλαγή χρώματος μπορεί να ανανεώσει πλήρως έναν χώρο.

Τα παλιά πλακάκια της κουζίνας μπορούν να κάνουν τον τοίχο πάνω από τον πάγκο να δείχνει ξεπερασμένος, ακόμη κι όταν τα ίδια βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η αντικατάστασή τους σημαίνει ξήλωμα, ταλαιπωρία με τις κόλλες και τοποθέτηση νέων υλικών, δηλαδή κόστος, σκόνη και μέρες αναστάτωσης. Υπάρχει όμως ένα σημείο του πλακακιού που μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα του χωρίς να βγει ούτε ένα κομμάτι από τον τοίχο: ο αρμός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία περιλάμβανε ξύσιμο, ανάμειξη και καθάρισμα

Αυτή ακριβώς την ιδέα αποφάσισε να δοκιμάσει μια ιδιοκτήτρια στη λευκή επένδυση της κουζίνας της. Στο εγχείρημα που μοιράστηκε στο Instagram η δημιουργός περιεχομένου @k.pimenava, χρησιμοποίησε λευκό τσιμεντοειδή αρμόστοκο και μπλε χρωστική για να αντικαταστήσει τους παλιούς γκρίζους αρμούς με έντονες μπλε γραμμές. Η διαδικασία περιλάμβανε ξύσιμο, ανάμειξη, εφαρμογή και καθάρισμα, ενώ τα αρχικά πλακάκια έμειναν στη θέση τους, όπως περιγράφει το Homedit.

Τα λευκά τετράγωνα πλακάκια κάλυπταν τον τοίχο κάτω από τα πάνω ντουλάπια, από τον ξύλινο πάγκο ως το κάτω μέρος τους. Ο γκρίζος αρμός σχημάτιζε ένα πλέγμα σε όλη την επιφάνεια, με σκούρα υπολείμματα ορατά σε αρκετές ενώσεις και κοντά στο τελείωμα του πάγκου. Γύρω από τον χώρο εργασίας υπήρχαν λευκά πορτάκια με κόκκινα στρογγυλά πόμολα. Αντί να αλλάξει αυτά τα στοιχεία ή να ξηλώσει την επένδυση, εκείνη επικεντρώθηκε στις στενές γραμμές ανάμεσα στα πλακάκια.

Πριν απλώσει το νέο υλικό, πέρασε ένα μικρό εργαλείο ξυσίματος κατά μήκος των αρμών. Η λάμα ακολουθούσε τις άκρες των πλακακιών και έφτανε στα στενά διάκενα όπου είχαν μαζευτεί παλιός αρμόστοκος και βρομιές. Η προετοιμασία αυτή έδωσε στο νέο υλικό χώρο να καθίσει μέσα στους αρμούς αντί να απλωθεί πάνω στην επιφάνεια των πλακακιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

@k.pimenava

Στη συνέχεια ανακάτεψε τη μπλε χρωστική με τον λευκό αρμόστοκο μέσα σε ένα πλαστικό δοχείο, ώσπου το μείγμα έγινε μια πηχτή μπλε πάστα. Με μια σπάτουλα αρμολόγησης το πίεσε μέσα στους αρμούς και το τράβηξε πάνω από τα πλακάκια. Κατά την εφαρμογή ο μπλε αρμόστοκος βγήκε έξω από τις γραμμές και κάλυψε μέρη των λευκών τετραγώνων.

Δουλεύοντας κάτω από τα ντουλάπια, γέμισε τους οριζόντιους και τους κάθετους αρμούς. Το μείγμα κάλυψε τμήματα γύρω από τις πρίζες και έφτασε ως την τελευταία σειρά πάνω από τον ξύλινο πάγκο. Καθώς αφαιρούσε το περίσσευμα με τη σπάτουλα, το μπλε πλέγμα άρχισε να ξεπροβάλλει πάνω στα αρχικά λευκά πλακάκια.

Ένα νωπό πανί απομάκρυνε τα μπλε κατάλοιπα από τις κεραμικές επιφάνειες. Η ιδιοκτήτρια σκούπιζε τα πλακάκια ένα ένα, καθαρίζοντας τις πινελιές ενώ άφηνε τον χρωματιστό αρμό μέσα στις ενώσεις. Χρειάστηκε επιπλέον καθάρισμα γύρω από τις πρίζες και κατά μήκος του ξύλινου τελειώματος, όπου το μείγμα είχε πασαλείψει τις διπλανές επιφάνειες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

@k.pimenava

Οι ολοκληρωμένοι αρμοί σχηματίζουν πλέον ένα μπλε πλέγμα κάτω από τα λευκά ντουλάπια. Η αρχική διάταξη των πλακακιών παραμένει ίδια, με τις οριζόντιες και κάθετες γραμμές να διατρέχουν τον τοίχο πάνω από τον ξύλινο πάγκο.

Από την άλλη άκρη, ο μπλε αρμός συνεχίζει κατά μήκος του τοίχου δίπλα στο ψηλό ντουλάπι, ενώ τα κόκκινα πόμολα στις πόρτες γύρω προσθέτουν μια ακόμη έντονη πινελιά χρώματος πάνω στα λευκά έπιπλα. Οι φωτογραφίες πριν και μετά δείχνουν καθαρά τη διαφορά: οι γκρίζες γραμμές και τα σκούρα σημάδια έχουν εξαφανιστεί από το τμήμα που ολοκληρώθηκε και στη θέση τους απλώνεται ένα μπλε πλέγμα πάνω στα ίδια λευκά τετράγωνα.

Η ιδιοκτήτρια σκοπεύει να επαναλάβει την ίδια επέμβαση και στην άλλη πλευρά της κουζίνας. Το εγχείρημά της δείχνει πώς η αλλαγή στο χρώμα του αρμού μπορεί να μεταμορφώσει μια επένδυση χωρίς ξήλωμα, αν και ένα αποτέλεσμα που θα αντέξει στον χρόνο προϋποθέτει γερούς, σωστά προετοιμασμένους αρμούς, με αρκετό βάθος ώστε το νέο υλικό να δέσει. Στα σχόλια, αναγνώστες χαιρέτισαν τέτοιες ιδέες ανανέωσης χωρίς γκρεμίσματα ως αντίδοτο σε μια κουλτούρα που πετάει και αντικαθιστά τα πάντα.