«Ένας άνθρωπος γερνάει όταν αντικαθιστά τις ελπίδες του με τις αναμνήσεις του», υποστηρίζει ψυχίατρος - iefimerida.gr

Ο ψυχίατρος Ενρίκε Ρόχας αποκαλύπτει το πραγματικό ψυχολογικό όριο της ενεργού γήρανσης, το οποίο είναι η διατήρηση μελλοντικών σχεδίων έναντι της νοσταλγίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ψυχίατρος μεταφέρει τη συζήτηση για την ωριμότητα από τα βιολογικά στερεότυπα στο πεδίο των καθημερινών αποφάσεων, όπου η στάση του ατόμου απέναντι στα εμπόδια καθορίζει τη μελλοντική του εξέλιξη και ευεξία.

Για την επίτευξη της συναισθηματικής ευεξίας, ο γιατρός θέτει ως απαραίτητη αφετηρία τη σχέση που διατηρεί το κάθε άτομο με την προσωπική του ιστορία και τη συνολική πορεία της ζωής του μέχρι σήμερα.

Η πρώτη θεμελιώδης συμβουλή για την ευτυχία είναι η επούλωση των πληγών του παρελθόντος. Αυτό προϋποθέτει τη συμφιλίωση με την προσωπική ιστορία και την ικανότητα του ατόμου να συγχωρεί τον εαυτό του για λάθη.

Το βάρος των παλαιότερων σφαλμάτων εξαντλεί την καθημερινή ενέργεια και εμποδίζει την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, καθιστώντας τη συμφιλίωση με την προσωπική ιστορία απαραίτητο θεμέλιο για την ωριμότητα.

Σύμφωνα με τον ειδικό, το «κλειδί» για τη μακροζωία δεν βρίσκεται στα χρόνια που περνούν, αλλά στη διατήρηση ζωντανών στόχων.

Μέσα από τις παρεμβάσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αναγνωρισμένος επιστήμονας αναλύει στο elconfidencial.com τους πυλώνες που χαράσσουν την πορεία προς μια γεμάτη ζωή, υπενθυμίζοντας ότι η σωματική και ψυχολογική ικανοποίηση αποτελεί έναν καθημερινό στόχο που χτίζεται πάνω σε πολύ συγκεκριμένες νοητικές συνήθειες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ψυχίατρος: «Μου αρέσει πολύ η λέξη ''συμβουλή''»

Αναφερόμενος σε αυτές τις συστάσεις, ο ίδιος δεν κρύβει την πρόκληση που συνεπάγονται, υπογραμμίζοντας: «Μου αρέσει πολύ η λέξη συμβουλή, γιατί έχει ένα τολμηρό υπόβαθρο».

Με αυτό το σημείο εκκίνησης, μεταφέρει τη συζήτηση για την ωριμότητα μακριά από τα βιολογικά στερεότυπα, τοποθετώντας την στο πεδίο των καθημερινών αποφάσεων, όπου η στάση απέναντι στα εμπόδια καθορίζει τη μελλοντική εξέλιξη του ατόμου.

Για την επίτευξη αυτής της συναισθηματικής ευεξίας, ο γιατρός θέτει ως σημείο εκκίνησης τη σχέση που διατηρεί το κάθε άτομο με τη δική του πορεία ζωής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληγές του παρελθόντος

Με κατηγορηματικό τρόπο ο ψυχίατρος επισημαίνει: «Πρώτα απ' όλα, η πρώτη συμβουλή για να είναι κανείς ευτυχισμένος είναι να έχει καταφέρει να κλείσει τις πληγές του παρελθόντος, να συμφιλιωθεί με το παρελθόν, να ξέρει να συγχωρεί στον εαυτό του ατοπήματα, λάθη και άλλα».

Σε αυτή την άσκηση αυτοσυγχώρησης προσθέτει αμέσως την ανάγκη να υπάρχει «μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην καρδιά και το μυαλό», μια αρμονία απαραίτητη ώστε να μην παρασύρεται κανείς από παρορμήσεις ούτε να πέφτει στην ψυχρότητα του υπερβολικού υπολογισμού.

Το βάρος των σφαλμάτων του παρελθόντος μετατρέπεται σε βαρύ φορτίο που εξαντλεί την καθημερινή ενέργεια, εμποδίζοντας την αντιμετώπιση των σημερινών διλημμάτων.

Γι' αυτόν τον λόγο, η συμφιλίωση με την προσωπική ιστορία αποτελεί το απαραίτητο θεμέλιο για κάθε υγιές σχέδιο ωριμότητας.

