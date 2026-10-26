Όταν ο άνθρωπος δεν βρίσκει βαθύτερο νόημα στη ζωή, αναζητά καταφύγιο στην απόλαυση, λέει ψυχίατρος - iefimerida.gr

Τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος δυσκολεύεται να βρει νόημα στη ζωή του;

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η απουσία σκοπού οδηγεί στο «υπαρξιακό κενό», μια κατάσταση ανίας και αποπροσανατολισμού. Για την προσωρινή ανακούφιση, οι άνθρωποι αναζητούν περισπασμούς όπως η υπερβολική ενασχόληση με την τεχνολογία ή την κατανάλωση, χωρίς να επιτυγχάνουν διαρκή πληρότητα.

Σε αντίθεση με τον Φρόιντ και τον Άντλερ, ο Βίκτορ Φρανκλ υποστήριξε την «βούληση για νόημα» ως βασικό ανθρώπινο κίνητρο. Οι πράξεις των ανθρώπων χρειάζεται να συνδέονται με κάτι ουσιαστικό, πέρα από την αναζήτηση ευχαρίστησης ή ισχύος.

Η λογοθεραπεία προτείνει τρεις οδούς για την ανεύρεση νοήματος: μέσα από τη δημιουργία και την προσφορά (δημιουργικές αξίες), τις εμπειρίες όπως η τέχνη και οι σχέσεις (βιωματικές αξίες) και τη στάση απέναντι σε αναπόφευκτες δυσκολίες.

Η ευτυχία δεν αποτελεί στόχο προς κατάκτηση, αλλά φυσικό επακόλουθο της αφοσίωσης σε έναν σκοπό. Η ικανοποίηση προκύπτει από δραστηριότητες που συνδέονται με προσωπικές αξίες, όχι από το διαρκές κυνήγι της επόμενης ευχάριστης εμπειρίας.

Για τον Αυστριακό νευρολόγο και ψυχίατρο Βίκτορ Φρανκλ, η απάντηση συνδέεται με μια βαθύτερη ανάγκη της ανθρώπινης ύπαρξης: την αναζήτηση ενός ουσιαστικού σκοπού.

Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθμούς, αδιάκοπη ψηφιακή ενημέρωση και συνεχή αναζήτηση νέων ερεθισμάτων, οι ιδέες του Φρανκλ παραμένουν επίκαιρες. Η προσέγγισή του στρέφει την προσοχή όχι μόνο σε όσα κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ευχαρίστηση, αλλά κυρίως σε όσα τους προσφέρουν την αίσθηση ότι η ζωή τους έχει κατεύθυνση και αξία.

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Το υπαρξιακό κενό και η ανάγκη για άμεση ικανοποίηση

Ο Φρανκλ ανέπτυξε τη λογοθεραπεία, μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην αναζήτηση νοήματος ως βασικό κίνητρο της ανθρώπινης ύπαρξης. Μέσα από τη θεωρία του, ανέδειξε το φαινόμενο του υπαρξιακού κενού, μιας κατάστασης κατά την οποία το άτομο μπορεί να βιώνει αίσθημα κενού, ανίας, αποπροσανατολισμού ή έλλειψης σκοπού.

Όταν κάποιος δεν αισθάνεται ότι έχει έναν ουσιαστικό στόχο ή μια κατεύθυνση στην καθημερινότητά του, ενδέχεται να αναζητά τρόπους για να απομακρύνει προσωρινά τα δυσάρεστα συναισθήματα. Η διαρκής ενασχόληση με το κινητό τηλέφωνο, η υπερβολική κατανάλωση, η αδιάκοπη αναζήτηση ψυχαγωγίας ή άλλες συμπεριφορές που προσφέρουν άμεση ευχαρίστηση μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λειτουργήσουν ως περισπασμοί.

Η προσωρινή ανακούφιση δεν εξασφαλίζει απαραίτητα μια διαρκή αίσθηση πληρότητας. Όταν οι περισπασμοί γίνονται ο βασικός τρόπος διαχείρισης της καθημερινότητας, το αίσθημα ανικανοποίητου μπορεί να επιστρέφει, δημιουργώντας την ανάγκη για νέα ερεθίσματα.

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Προτεραιότητα στο νόημα και όχι στην απόλαυση

Η θεωρία του Φρανκλ διαφοροποιήθηκε από άλλες σημαντικές ψυχολογικές προσεγγίσεις της εποχής του. Ενώ ο Σίγκμουντ Φρόιντ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της ευχαρίστησης και ο Άλφρεντ Άντλερ στη σημασία της επιδίωξης ισχύος και της υπέρβασης του αισθήματος κατωτερότητας, ο Φρανκλ υποστήριξε ότι ένα από τα βασικά κίνητρα του ανθρώπου είναι η «βούληση για νόημα».

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι άνθρωποι δεν αναζητούν μόνο την ευχαρίστηση ή την επιτυχία. Έχουν επίσης ανάγκη να αισθάνονται ότι οι πράξεις τους συνδέονται με κάτι ουσιαστικό, είτε αυτό αφορά την εργασία τους είτε τις σχέσεις τους είτε τη συμβολή τους στην κοινωνία.

Ο ίδιος ο Φρανκλ βίωσε τις πιο ακραίες μορφές ανθρώπινου πόνου, καθώς επέζησε από ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η εμπειρία αυτή επηρέασε βαθιά τη σκέψη του, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ο πόνος αποκτά αυτομάτως νόημα ή ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να τον αντιμετωπίσουν με τον ίδιο τρόπο.

Η κεντρική ιδέα της λογοθεραπείας είναι ότι ακόμη και όταν οι εξωτερικές συνθήκες δεν μπορούν να αλλάξουν, ο άνθρωπος μπορεί να αναζητήσει έναν τρόπο να σταθεί απέναντί τους, διατηρώντας την αξιοπρέπεια και τις αξίες του.

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Οι τρεις δρόμοι για την αναζήτηση νοήματος

Στη λογοθεραπεία, ο Φρανκλ περιέγραψε τρεις βασικούς τρόπους μέσα από τους οποίους μπορεί να αναδειχθεί το νόημα στη ζωή.

1. Οι δημιουργικές αξίες

Αφορούν όσα προσφέρει ο άνθρωπος στον κόσμο μέσα από την εργασία, τη δημιουργία και τη δράση του. Δεν είναι απαραίτητο να πρόκειται για ένα σπουδαίο επίτευγμα. Μπορεί να είναι μια εργασία που γίνεται με υπευθυνότητα, ένα έργο που εκφράζει τη δημιουργικότητα ή μια πρωτοβουλία που βελτιώνει τη ζωή άλλων ανθρώπων.

2. Οι βιωματικές αξίες

Συνδέονται με όσα λαμβάνει ο άνθρωπος από τη ζωή μέσα από τις εμπειρίες του. Η επαφή με τη φύση, η τέχνη, η μουσική, η αγάπη και οι ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να προσφέρουν βαθιά αίσθηση σύνδεσης και πληρότητας.

3. Οι αξίες της στάσης απέναντι στη ζωή

Αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει κάποιος να αντιμετωπίσει καταστάσεις που δεν μπορεί να αλλάξει. Όταν η δυσκολία είναι αναπόφευκτη, η στάση απέναντί της μπορεί να αποτελέσει πηγή αξιοπρέπειας και προσωπικής δύναμης. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποδέχεται παθητικά κάθε δυσκολία ή ότι ευθύνεται για τον πόνο που βιώνει.

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Η ευτυχία δεν είναι πάντα ένας στόχος που κατακτάται

Μία ακόμη βασική ιδέα που συνδέεται με τη σκέψη του Φρανκλ είναι ότι η ευτυχία δεν μπορεί να επιβληθεί ως ένας διαρκής στόχος που πρέπει να κατακτάται καθημερινά.

Η συνεχής προσπάθεια να αισθανόμαστε ευτυχισμένοι, να αποφεύγουμε κάθε δυσάρεστο συναίσθημα ή να αναζητούμε διαρκώς την επόμενη ευχάριστη εμπειρία, μπορεί να μετατραπεί σε μια εξαντλητική διαδικασία. Αντίθετα, η ενασχόληση με δραστηριότητες που έχουν προσωπική αξία και η καλλιέργεια ουσιαστικών σχέσεων μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Η καθημερινότητα μπορεί να αποκτήσει διαφορετική διάσταση όταν οι επιλογές μας συνδέονται με τις αξίες μας και όταν αφιερώνουμε χρόνο σε ανθρώπους, δραστηριότητες και σκοπούς που θεωρούμε σημαντικούς.

Η αναζήτηση νοήματος δεν προϋποθέτει ριζικές αλλαγές ή την ανακάλυψη ενός μεγάλου, μοναδικού σκοπού. Μπορεί να ξεκινήσει με μικρά βήματα: με την επαναξιολόγηση των καθημερινών συνηθειών, την αφιέρωση χρόνου σε αγαπημένα πρόσωπα, την ενασχόληση με τη δημιουργία ή την προσφορά βοήθειας σε άλλους.

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Το να προσδίδουμε στην καθημερινότητά μας έναν σαφή σκοπό, σε αρμονία με τις προσωπικές μας αρχές, βοηθά σταδιακά να υποχωρήσει η καταναγκαστική ανάγκη για συνεχή αναζήτηση περισπασμών. Η κατανόηση ότι η ευτυχία και η ευημερία δεν αποτελούν στόχους που πρέπει να κυνηγάμε άμεσα και εμμονικά, αλλά ανθίζουν ως φυσικό επακόλουθο της αφοσίωσής μας σε έναν σκοπό ή σε έναν άνθρωπο, ανοίγει τον δρόμο για την ουσιαστική ψυχική ανθεκτικότητα.

Όταν αναδιοργανώνουμε τις καθημερινές μας προτεραιότητες και καλλιεργούμε την εσωτερική γαλήνη, η ζωή απαλλάσσεται από το βάρος των επιφανειακών απολαύσεων και στηρίζεται σε θεμέλια πραγματικά στέρεα.