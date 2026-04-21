Ψυχολογία: Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν χωρίς πολλούς επαίνους δυσκολεύονται με τα κομπλιμέντα ως ενήλικες - iefimerida.gr

Η έλλειψη επαίνων στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση και τον τρόπο που οι ενήλικες διαχειρίζονται την επιβεβαίωση.

Η ψυχολογία δείχνει ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν χωρίς συχνούς επαίνους δεν δυσκολεύονται μόνο να αποδεχθούν κομπλιμέντα στην ενήλικη ζωή, αλλά συχνά αναπτύσσουν έναν εσωτερικό μηχανισμό αυτο-επιβεβαίωσης που καθορίζει τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαμόρφωση της αυτοεικόνας από την παιδική ηλικία

Η ψυχολογική έρευνα, όπως διαβάζουμε στο clarin, υποστηρίζει ότι η αντίληψη που έχει ένα άτομο για τον εαυτό του διαμορφώνεται πολύ πριν μπορέσει να την εκφράσει με λόγια. Τα πρώτα χρόνια της ζωής, η αναγνώριση ή η απουσία της δημιουργεί ένα εσωτερικό «πλαίσιο» αυτοεκτίμησης που επηρεάζει την ενήλικη συμπεριφορά.

Όταν λείπει η εξωτερική επιβεβαίωση

Η απουσία επαίνων δεν γίνεται πάντα άμεσα αντιληπτή ως έλλειψη, αλλά συχνά οδηγεί σε δυσκολία ενσωμάτωσης θετικών σχολίων στην ενήλικη ζωή. Τα κομπλιμέντα μπορεί να προκαλούν αμηχανία ή δυσπιστία, καθώς δεν έχουν ενσωματωθεί ως φυσικό μέρος της αυτοεικόνας.

Φωτογραφία: Shutterstock

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εσωτερική αξιολόγηση και ψυχολογικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με ψυχολογικές θεωρίες, όπως η θεωρία προσκόλλησης του John Bowlby και οι έρευνες για την αυτοεκτίμηση του Morris Rosenberg, η έλλειψη πρώιμης επιβεβαίωσης μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός αυστηρού εσωτερικού συστήματος αξιολόγησης. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την αυτονομία, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει αυξημένη αυτοκριτική και δυσκολία αποδοχής εξωτερικής επιβεβαίωσης.

Σύμφωνα με τη θεωρία προσκόλλησης του John Bowlby, Βρετανού ψυχιάτρου και ψυχαναλυτή, οι πρώιμες σχέσεις του παιδιού με τους φροντιστές του διαμορφώνουν βαθιά τα πρότυπα συναισθηματικής ασφάλειας και τις μετέπειτα διαπροσωπικές σχέσεις. Αντίστοιχα, ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Morris Rosenberg, μέσα από την έρευνά του για την αυτοεκτίμηση, ανέπτυξε τη γνωστή «Κλίμακα Αυτοεκτίμησης Rosenberg», ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία μέτρησης της παγκόσμιας αυτοαντίληψης, δείχνοντας πως η εικόνα που έχει το άτομο για τον εαυτό του επηρεάζει τη συμπεριφορά και την ψυχολογική του ισορροπία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτονομία, αυτοεκτίμηση και εσωτερική ισορροπία

Στην ενήλικη ζωή, τα άτομα αυτά συχνά βασίζονται περισσότερο στα δικά τους κριτήρια παρά στην εξωτερική γνώμη. Αν και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ανεξαρτησία, η ψυχολογία σημειώνει ότι η ισορροπία μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής επιβεβαίωσης παραμένει κρίσιμη για τη συνολική ψυχική ευεξία.