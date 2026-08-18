Οι άνθρωποι που χάνουν σιγά-σιγά την ψυχική και συναισθηματική τους δύναμη συνήθως χρησιμοποιούν 9 φράσεις στις συνομιλίες τους - iefimerida.gr

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε μια απλώς δύσκολη μέρα και στη σταδιακή κόπωση που συσσωρεύεται με τον χρόνο ως αποτέλεσμα συναισθηματικής και ψυχικής εξάντλησης.

Όταν κάποιος κουβαλά για μεγάλο διάστημα υπερβολικό βάρος, αυτό μπορεί να φανεί ακόμη και μέσα από τις πιο καθημερινές συζητήσεις.

Σύμφωνα με την Kayla Asbach, συγγραφέα και κάτοχο πτυχίου από το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλόριντα, 9 φράσεις που μοιάζουν αθώες μπορεί, όταν επαναλαμβάνονται συχνά, να δείχνουν ότι ένας άνθρωπος έχει αρχίσει να μένει χωρίς ψυχικά και συναισθηματικά αποθέματα.

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«Δεν με νοιάζει πια»

Όπως σημειώνει στον ιστότοπο yourtango, μπορεί να ακούγεται σαν μια απλή αδιαφορία, όμως μερικές φορές κρύβει κάτι διαφορετικό: Την εξάντληση ενός ανθρώπου που για πολύ καιρό νοιαζόταν υπερβολικά.

Ύστερα από μήνες προσπάθειας, ανησυχίας και διαρκούς πίεσης, μπορεί να μην έχει πλέον την ενέργεια να συνεχίσει να παλεύει. Η αδιαφορία, επομένως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σταμάτησε να ενδιαφέρεται. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν αντέχει άλλο.

«Είμαι τόσο κουρασμένος»

Όταν κάποιος επαναλαμβάνει συνεχώς ότι είναι κουρασμένος, η κόπωση δεν αφορά πάντα μόνο τον ύπνο. Μπορεί να έχει εξαντληθεί από την προσπάθεια να ανταποκρίνεται καθημερινά στις υποχρεώσεις του και να είναι διαρκώς ο «δυνατός» για τους άλλους.

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Ακόμη και ένα μικρό πρόβλημα μπορεί τότε να μοιάζει με ένα ακόμη βάρος σε μια ήδη γεμάτη καθημερινότητα.

«Δεν είμαι σίγουρος τι νιώθω»

Η μακροχρόνια ψυχική εξάντληση μπορεί να κάνει δύσκολο τον διαχωρισμό ανάμεσα στη θλίψη, τον θυμό, το άγχος και την απλή εξάντληση.

Ο άνθρωπος μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά να μην έχει την ενέργεια να αναζητήσει την αιτία. Έτσι, αντί να προσπαθήσει να εξηγήσει όσα αισθάνεται, καταλήγει απλώς να λέει ότι δεν ξέρει.

«Δεν έχω διάθεση»

Το να μη θέλει κάποιος να βγει ή να κάνει κάτι που συνήθως απολαμβάνει δεν αποτελεί από μόνο του ανησυχητικό σημάδι. Όταν όμως γίνεται συστηματικό, μπορεί να δείχνει συναισθηματική εξάντληση.

Ακόμη και η διασκέδαση μπορεί να μοιάζει με υποχρέωση. Έτσι, το άτομο απομακρύνεται από δραστηριότητες και ανθρώπους όχι επειδή δεν τους αγαπά, αλλά επειδή χρειάζεται απεγνωσμένα χρόνο για να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

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«Είμαι εντάξει»

Το «είμαι εντάξει» μπορεί να γίνει η αυτόματη απάντηση κάποιου που έχει μάθει να αντιμετωπίζει τα πάντα μόνος του.

Πίσω από την ψυχραιμία, όμως, μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει κουραστεί να λύνει συνεχώς τα προβλήματά του χωρίς βοήθεια.

Συχνά, για να μη γίνει βάρος στους άλλους, κρατά τα συναισθήματά του μέσα του και προσθέτει ένα ακόμη πρόβλημα σε μια ήδη μεγάλη συσσώρευση.

«Έχω συνηθίσει να μη μου βγαίνουν τα πράγματα»

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική φράση. Μπορεί να δείχνει ότι κάποιος έχει απογοητευτεί τόσο πολλές φορές, ώστε πλέον θεωρεί πιο ασφαλές να περιμένει το χειρότερο.

Η προσδοκία μιας νέας αποτυχίας προστατεύει προσωρινά από την απογοήτευση. Όμως, μπορεί ταυτόχρονα να σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει κουραστεί να ελπίζει και να πληγώνεται ξανά.

«Απλώς άφησέ με ήσυχο»

Όταν κάποιος αισθάνεται ψυχικά εξουθενωμένος, ακόμη και η παρουσία φίλων και αγαπημένων ανθρώπων μπορεί να μοιάζει απαιτητική.

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Η απομόνωση μπορεί να φαίνεται ευκολότερη από την προσπάθεια να εξηγήσει τι του συμβαίνει. Μόνος του δεν χρειάζεται να προσποιηθεί ότι είναι καλά ούτε να βρει τις σωστές λέξεις για συναισθήματα που ίσως ούτε ο ίδιος καταλαβαίνει.

«Δεν έχει σημασία»

Η φράση αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται για να τερματίσει μια συζήτηση που απαιτεί περισσότερη προσπάθεια.

Όταν κάποιος έχει κουραστεί να εξηγεί τον εαυτό του ή να προσπαθεί να κάνει τους άλλους να καταλάβουν πώς αισθάνεται, μπορεί να αποφασίσει ότι απλώς δεν αξίζει τον κόπο να συνεχίσει.

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πραγματικά δεν τον ενδιαφέρει. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει πλέον τη δύναμη να επιμείνει.

«Δεν με ενδιαφέρει»

Τέλος, ένας άνθρωπος που είναι συναισθηματικά υπερφορτωμένος μπορεί να αρχίσει να χάνει το ενδιαφέρον του ακόμη και για πράγματα που κάποτε τον έκαναν πραγματικά χαρούμενο.

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Χόμπι, σχέδια και δραστηριότητες μπορεί να αρχίσουν να μοιάζουν με δουλειά.

Η απουσία ενθουσιασμού δεν αφορά απαραίτητα την ίδια τη δραστηριότητα, αλλά το ότι το άτομο δεν διαθέτει πλέον αρκετό συναισθηματικό χώρο για οτιδήποτε πέρα από το να βγάλει τη μέρα.

Οι 9 φράσεις προειδοποιούν για την ψυχική υγεία

Καμία από αυτές τις φράσεις από μόνη της δεν αποδεικνύει ότι κάποιος αντιμετωπίζει σοβαρή ψυχική δυσκολία. Όλοι έχουμε στιγμές που νιώθουμε κουρασμένοι, απογοητευμένοι ή θέλουμε να μείνουμε μόνοι.

Όταν όμως τέτοιες εκφράσεις επαναλαμβάνονται και συνοδεύονται από απομόνωση, απώλεια ενδιαφέροντος και αίσθηση ότι τίποτα δεν έχει σημασία, μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι κάποιος έχει φτάσει στα όριά του. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κατανόηση, η ουσιαστική ακρόαση και η υποστήριξη μπορούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από οποιαδήποτε συμβουλή.