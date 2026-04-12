Οι κουτσουπιές άνθισαν: Το δέντρο με τα εντυπωσιακά μωβ άνθη που κατακλύζει ελληνικές πόλεις και χωριά -Η μακρά ιστορία του - iefimerida.gr

Η Άνοιξη είναι η εποχή που η φύση αποκαλύπτει την πιο ανυπέρβλητη ομορφιά της. Δέντρα και φυτά ανθίζουν, χαρίζοντάς μας εικόνες που κόβουν την ανάσα

Ενώ στην Ιαπωνία περιμένουν με λαχτάρα τις ανθισμένες κερασιές και στην Κίνα ή την Ημαθία απολαμβάνουν τα ροζ πέπλα των ροδακινιών, εμείς στις μεγάλες ελληνικές πόλεις έχουμε τις δικές μας κουτσουπιές που αυτή την εποχή μεταμορφώνουν το γκρίζο τοπίο σε μια υπέροχη μωβ πανδαισία.

Πριν από τις κουτσουπιές (Cercis siliquastrum), η άνοιξη ξεκινάει συνήθως με τις αμυγδαλιές, που ανθίζουν νωρίς (ακόμα και από τον Φεβρουάριο) με λευκά και απαλά ροζ άνθη.

Το δικό μας ανοιξιάτικο «θαύμα»



Αυτές τις μέρες η Αθήνα ντύνεται στα βαθιά ροζ-μωβ. Δεν πρόκειται για εισαγόμενα δέντρα από την Άπω Ανατολή, αλλά για τις κουτσουπιές, ένα απόλυτα μεσογειακό και αυτοφυές δέντρο που ανθίζει νωρίς την άνοιξη και δημιουργεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ανοιξιάτικα θεάματα της πόλης.

Σε αντίθεση με τις μακρινές κερασιές που απαιτούν ειδικές συνθήκες και μεγάλους οπωρώνες, ή τις ροδακινιές που κυριαρχούν στην ύπαιθρο της Βόρειας Ελλάδας, οι κουτσουπιές είναι ιδανικές για το αστικό περιβάλλον.

Ανθισμένη κουτσουπιά στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή Ζωγράφου / Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Πού ανθίζουν σε όλη την Ελλάδα

Η κουτσουπιά είναι αυτοφυές είδος και συναντάται σε όλη την Ελλάδα. Ανθίζει ιδιαίτερα πλούσια στην Αττική (όπου είναι από τα πιο χαρακτηριστικά δέντρα της Αθήνας), στη δυτική Πελοπόννησο, σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, καθώς και σε νησιά όπως η Κρήτη, αυτά του Ιονίου καθώς και του Ανατολικού Αιγαίου. Είναι ανθεκτική και προσαρμόζεται εξαιρετικά τόσο σε αστικό όσο και σε ημιορεινό περιβάλλον, γι’ αυτό και την βλέπουμε συχνά σε πάρκα, δρόμους και πλατείες.

Ανθίζει άφθονα από τα τέλη Μαρτίου μέχρι και τον Απρίλιο (ανάλογα με το υψόμετρο και το κλίμα).

Γιατί ξεχωρίζουν οι κουτσουπιές

Αντέχουν τη ρύπανση, τη ζέστη και τα φτωχά εδάφη, ενώ τα άνθη τους βγαίνουν απευθείας από τον κορμό και τα κλαδιά πριν ακόμα εμφανιστούν τα φύλλα. Το χρώμα τους, ένα βαθύ μωβ-ροζ, φωτίζει δρόμους, πάρκα και πλατείες. Όταν πέσουν τα άνθη σχηματίζουν στο έδαφος ένα απαλό ροζ χαλί που θυμίζει πίνακα ζωγραφικής.

Ανθισμένες κουτσουπιές στα Μετέωρα / Φωτογραφία: Getty Images

«Το δέντρο του Ιούδα»

Η κουτσουπιά κουβαλά έναν από τους πιο γοητευτικούς μύθους της Μεσογείου. Στον μεσαιωνικό θρύλο αναφέρεται ως «Δέντρο του Ιούδα», επειδή λέγεται πως ο Ιούδας κρεμάστηκε σε μια κουτσουπιά. Τότε τα άνθη της, που υποτίθεται ήταν λευκά, κοκκίνισαν από ντροπή και έγιναν το χαρακτηριστικό ροζ‑μωβ χρώμα που βλέπουμε σήμερα.

Στην αρχαιότητα, όμως, η κουτσουπιά ήταν απλώς ένα αγαπημένο καλλωπιστικό δέντρο, σύμβολο αναγέννησης και άνοιξης, με βρώσιμα άνθη που χρησιμοποιούνταν σε σαλάτες. Από τότε μέχρι σήμερα, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δέντρα της ελληνικής φύσης, ανθίζοντας εντυπωσιακά κάθε Μάρτιο πριν ακόμη βγάλει φύλλα.

Τα ερείπια της Αρχαίας Ολυμπίας με ανθισμένη κουτσουπιά / Φωτογραφία: Shutterstock

Ανθισμένη κουτσουπιά, με φόντο τη Μονή Αγίου Νικολάου, Μετέωρα / Φωτογραφία: Getty Images

Πού να τις απολαύσετε τώρα στην Αθήνα



Οι πιο εντυπωσιακές συστάδες βρίσκονται στο Ζάππειο και τον Αρδηττό, όπου οι κουτσουπιές είναι οι πιο επιβλητικές της πόλης. Ξεχωρίζουν επίσης στην Πανεπιστημίου, τη Σταδίου, την Ηρώδου Αττικού, τη Ρηγίλλης, καθώς και στον Εθνικό Κήπο και γύρω από τον Φιλοπάππου.

Φέτος η ανθοφορία τους είναι ιδιαίτερα πλούσια και νωρίς, προσφέροντας την ευκαιρία σε όλους να βγουν μια βόλτα και να απολαύσουν αυτό το δωρεάν υπαίθριο θέαμα.

Το δικό μας Χανάμι

Δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε μακριά για να ζήσουμε την ομορφιά της άνοιξης. Το δικό μας «Χανάμι» είναι εδώ, μέσα στην πόλη, με τις κουτσουπιές να μας υπενθυμίζουν ότι η φύση βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει ακόμα και στο πιο αστικό τοπίο.