Ανθή Βούλγαρη: Τι απαντά στις φήμες για νέα εγκυμοσύνη -«Μου λένε συγχαρητήρια» [βίντεο] - iefimerida.gr

Τις φήμες που τη θέλουν ξανά έγκυο διέψευσε η Ανθή Βούλγαρη, ξεκαθαρίζοντας στον αέρα της εκπομπής της ότι δεν περιμένει δεύτερο παιδί.

Η παρουσιάστρια, που έχει ήδη έναν γιο, αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», στα τηλεφωνήματα και στις ευχές που δέχεται για μια εγκυμοσύνη η οποία, όπως τόνισε, δεν ισχύει.

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«Με παίρνουν τηλέφωνο να μου λένε συγχαρητήρια»

Η Ανθή Βούλγαρη θέλησε να ξεκαθαρίσει δημόσια την κατάσταση, εξηγώντας ότι το τελευταίο διάστημα αρκετοί άνθρωποι τη συγχαίρουν θεωρώντας ότι περιμένει δεύτερο παιδί.

«Θέλω να κάνω δήλωση. Με έχουν ταράξει από χθες. Με παίρνουν τηλέφωνο να μου λένε συγχαρητήρια. Με βλέπουν στον δρόμο», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, δείχνοντας την κοιλιά της και αντιμετωπίζοντας με χιούμορ τα σχετικά σχόλια, πρόσθεσε: «Αυτό εδώ είναι καλοπέραση. Θα μπορούσα να είμαι και δύο μηνών. Αν ξέρετε εσείς κάτι που δεν το ξέρω εγώ, οκ, με το καλό να μας έρθει».

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Η ερώτηση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος τη ρώτησε αν υπάρχει περίπτωση να αποκαλύψει αργότερα ότι γνώριζε ήδη για μια εγκυμοσύνη, με την ίδια να αποκλείει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Όχι, δε λέω ψέματα. Παιδιά, σταματήστε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, αλλά δεν είναι», ξεκαθάρισε.

Το περιστατικό με συνάδελφό της στο MEGA

Η δημοσιογράφος περιέγραψε στη συνέχεια και ένα περιστατικό που σημειώθηκε στους διαδρόμους του σταθμού, όταν συνάδελφός της την πλησίασε και της έδωσε συγχαρητήρια θεωρώντας ότι είναι έγκυος.

«Προχθές με βλέπει στον διάδρομο μία συνάδελφος από εδώ και στη φούρια της μου λέει «Ανθή μου, καλημέρα, συγχαρητήρια». Λέω ευχαριστώ. Μετά σταματάω και λέω, για ποιο λόγο μου λέει συγχαρητήρια; Μου λέει «Δεν είσαι έγκυος;». Και λέω ''όχι''! Συγγνώμη για τη μικρή παρένθεση αλλά έχω κουραστεί πια!».

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