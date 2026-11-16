Ανθή Βούλγαρη: Απούσα από το «Κοινωνία Ώρα Mega» -«Ένα έκτακτο γεγονός την κράτησε μακριά μας», είπε ο Χασαπόπουλος

Χωρίς την Ανθή Βούλγαρη ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να εξηγεί την απουσία της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εμφανίστηκε μόνος στο πλατό της εκπομπής, αποκαλύπτοντας ότι ένα έκτακτο περιστατικό το προηγούμενο βράδυ εμπόδισε την Ανθή Βούλγαρη από το να παρευρεθεί στην πρωινή μετάδοση της Δευτέρας και να βρίσκεται στο πλευρό του.

Κατά την έναρξη, ο παρουσιαστής απευθύνθηκε στο κοινό για να δικαιολογήσει την απουσία της συμπαρουσιάστριάς του, εξηγώντας πως ένα απρόοπτο γεγονός την κράτησε μακριά από το στούντιο και τους τηλεθεατές της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega».

Στη δήλωσή του, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εξέφρασε την ελπίδα πως η κατάσταση είναι καλή και πως η δημοσιογράφος ενδέχεται να καταφέρει να επιστρέψει στο πλατό αργότερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, για να συνεχίσουν μαζί.

Ο παρουσιαστής επέλεξε να μην αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απρόοπτο περιστατικό, αφήνοντας έτσι αδιευκρίνιστο τον ακριβή λόγο που δεν επέτρεψε στη συνεργάτιδά του να δώσει το «παρών» στην ενημερωτική εκπομπή.

Ο δημοσιογράφος εμφανίστηκε μόνος του στο πλατό της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής, αποκαλύπτοντας πως ένα έκτακτο περιστατικό που προέκυψε το προηγούμενο βράδυ δεν επέτρεψε στη συμπαρουσιάστριά του να βρίσκεται στο πλευρό του.

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Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Ένα έκτακτο γεγονός την κράτησε μακριά μας»

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αναφέρθηκε στην απουσία της Ανθής Βούλγαρη, εκφράζοντας την ελπίδα να βρεθούν ξανά μαζί στη συνέχεια της εκπομπής.

«Όπως βλέπετε μόνος μου σήμερα. Η κυρία Βούλγαρη ένα έκτακτο γεγονός σήμερα το βράδυ την κράτησε μακριά μας, ελπίζουμε να είναι όλα καλά και να είναι στη συνέχεια μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο παρουσιαστής δεν θέλησε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το απρόοπτο περιστατικό, αφήνοντας αδιευκρίνιστο τον λόγο που η συνεργάτιδά του δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» στην εκπομπή.

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