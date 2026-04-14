Ανθή Ανδρεοπούλου: «Ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός στα υποβρύχια και σκοτώθηκε όταν πήρε αναρρωτική» - iefimerida.gr

Για το τραγικό τέλος που είχε ο πατέρας της, τον οποίο έχασε όταν εκείνη ήταν 3 ετών, μίλησε η Ανθή Ανδρεοπούλου και για την ανάμνηση που έχει από εκείνον.

Η ηθοποιός φιλοξενήθηκε στο «Στούντιο 4», με αφορμή την παράσταση “Η Σονάρα του Σεληνόφωτος” στην οποία πρωταγωνιστεί και αναφέρθηκε στην απόφασή της να φύγει από την Αθήνα για να ζήσει με τον Γάλλο σύζυγό της σε ένα χωριό στη Φθιώτιδα, ενώ εξομολογήθηκε πώς τη σημάδεψε η απώλεια του πατέρα της σε μικρή ηλικία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πατέρας μου έκανε δυο κούρσες με ένα ταξί, σκοτώθηκε»



«Ο πατέρας μου δυστυχώς σκοτώθηκε, όταν ήμουν 3 ετών. Ήταν αξιωματικός μηχανικός στα υποβρύχια όταν είχε πάει όλο το ναυτικό μαζί με τον βασιλιά στην Αλεξάνδρεια στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όπως πηγαινοερχόταν από την Αλεξάνδρεια στις Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιο ταξίδι έπαθαν τα αυτιά του και του λέει ο γιατρός: "Μην μπαίνεις, γιατί θα κουφαθείς. Πάρε μια αναρρωτική άδεια, είναι πολυταξιδεμένα τα αυτιά σου". Και πήρε αναρρωτική άδεια. Και όταν γύρισε και έκανε δυο κούρσες με ένα ταξί, σκοτώθηκε», περιγράφει η Ανθή Ανδρεοπούλου.

«Έχω μια παιδική ανάμνηση. Είναι παράξενο, γιατί κάποιος μπορεί να το αμφισβητήσει, αλλά ρώτησα εγώ ανθρώπους -και δεν το αμφισβητήσανε- ανθρώπους που ξέρουνε, δηλαδή ψυχολόγους που ξέρουνε την ψυχολογία των μωρών και τέτοια. Το ανακάλυψα. Εγώ είχα μια ανάμνηση από τον πατέρα μου που νόμιζα ότι το είχα δει στον ύπνο μου.

Και μια φορά ήμουνα με τη μητέρα μου σε ένα πλοίο που ήταν ο πατέρας μου, και πάμε να φάμε στην τραπεζαρία των αξιωματικών, κάτω στο υπόγειο του καραβιού. Και μόλις φτάνω στην πόρτα, μένω άφωνη! Γιατί είναι το σκηνικό του ονείρου που νόμιζα, και που δεν μπορούσα να το καθορίσω, γιατί δεν ήξερα τι είναι αυτό το πράγμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί έχω ακριβώς αυτό το πλάνο: Βλέπω από την πόρτα στο όνειρο, τη μαμά μου από ‘κει και τον μπαμπά μου από ‘δω, και ο μπαμπάς με παίρνει και με πετάει ψηλά στον αέρα, και εγώ κακαρίζω και αυτός γελάει, και κάθε φορά το κάνει και το ξανακάνει και το ξανακάνει, και έχω τέτοια χαρά. Και ρώτησα μία ψυχολόγο, λέω μπορεί να συμβεί αυτό; Να σου έχει μείνει αυτή η φιξ εικόνα σε μια τόσο μικρή ηλικία;», εξομολογήθηκε η ηθοποιός στην κάμερα της ΕΡΤ1.

«Ήτανε μαζί του στο δυστύχημα. Χτύπησε κι εκείνη και δεν της το ‘πανε»

«Μου έλειπε ο πατέρας μου και σε κάθε ηλικία με διαφορετικό τρόπο. Ως παιδί είχα αυτό το οποίο όλοι το ξέρανε και εγώ το ήξερα και κανείς δεν μιλούσε γι’ αυτό. Γιατί δεν μπορούσε κανείς να μιλήσει γι’ αυτό. Η μάνα μου ειδικά, εννοείται. Ήτανε μαζί του στο δυστύχημα. Χτύπησε κι εκείνη και δεν της το ‘πανε. Και της το ‘πανε μετά από έναν μήνα.

Δηλαδή να ‘σαι εικοσιεννιά χρονών και να ‘χεις κάνει μόλις ένα μωρό, και να σου πούνε… “ξέρεις, πάει…”. Και της το ‘πανε μετά από έναν μήνα γιατί είχε πάθει διάσειση. Τον είδε κατευθείαν θαμμένο […] Διαφορετικά λείπει ο πατέρας ή οποιοσδήποτε λείπει στην οικογένεια όταν είσαι παιδί, όταν είσαι έφηβος, όταν είσαι νέος… Έμαθα πολλά από αυτό. Καταρχήν, το να έρθεις σε επαφή με τον θάνατο σε αυτή την ηλικία… Είναι νομίζω, τώρα πια, κέρδος», παραδέχεται η Ανθή Ανδρεοπούλου για τον πρόωρο χαμό του πατέρα της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν η συζήτηση στράφηκε στον έρωτα που την έκανε να φύγει για την Αγγλία για σπουδές, η ίδια ανέφερε με χιούμορ: «Τώρα θα πιώ νερό».

«Θα πείτε ό,τι θέλετε, μη σας φέρουμε σε δύσκολη θέση», της τόνισε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι επρόκειτο για έναν άντρα που τώρα έγινε καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Σμύρνης και πως του έχει εκμυστηρευτεί τον τότε έρωτά της.

