Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τον καθαρισμό του τζακιού σας - iefimerida.gr

Ο καθαρισμός της καμινάδας του τζακιού είναι κρίσιμος για την ασφάλεια, την απόδοση και την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

Η τακτική συντήρηση της καμινάδας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του τζακιού, καθώς η συσσώρευση καπνιάς και ﻿κρεόζωτου, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο καθαρισμός δεν είναι μια προαιρετική εργασία, αντιθέτως είναι μία απαραίτητη διαδικασία που προστατεύει τόσο την κατοικία όσο και την υγεία, αλλά και την ασφάλεια των κατοίκων.

Συχνότητα καθαρισμού και παράγοντες που την επηρεάζουν

Ο καθαρισμός της καμινάδας συστήνεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ωστόσο η συχνότητα εξαρτάται από τη χρήση του τζακιού και την κατανάλωση ξύλων. Όπως επισημαίνεται, όταν η ετήσια κατανάλωση ξεπερνά τον έναν τόνο καυσόξυλα, ο ετήσιος καθαρισμός είναι απαραίτητος, ενώ σε μικρότερη χρήση μπορεί να πραγματοποιηθεί και στη διετία.

Ο επαγγελματίας καπνοκαθαριστής Γιάννης Μπουγιούκος σημειώνει χαρακτηριστικά: «Καλό είναι ο καθαρισμός να γίνεται τον Απρίλιο ή τον Μάιο, στο τέλος της χειμερινής περιόδου».

Ο καθαρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από εξειδικευμένο συνεργείο είτε, σπανιότερα, από ιδιώτη με ειδικά εργαλεία. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η επαγγελματική λύση είναι η ασφαλέστερη.

Διαδικασία και κόστος καθαρισμού

Οι επαγγελματίες τονίζουν επίσης, ότι ο καθαρισμός δεν περιορίζεται μόνο στην καμινάδα, αλλά αφορά ολόκληρο το σύστημα του τζακιού.

«Καθαρισμός τζακιού δεν είναι μόνο η καμινάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά ειδικός του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η αιθάλη μπορεί να παραμείνει σε σημεία που δεν είναι ορατά και απαιτούν εξειδικευμένο χειρισμό.

Η διαδικασία περιλαμβάνει καθαρισμό καμινάδας, εστίας και κλαπέτο (η﻿ σιδερένια πλάκα που ρυθμίζει τη ροή αέρα στην καπνοδόχο), με ειδικές βούρτσες και μέσα προστασίας, ώστε να μην προκληθεί ρύπανση στον χώρο.

Τα διαδοχικά βήματα είναι:

Το άνοιγμα του τζακιού καλύπτεται με ειδικά πανιά που απωθούν τη σκόνη,

Ο καθαρισμός της καπνοδόχου γίνεται με ειδική βούρτσα και με τη χρήση και με τη χρήση ειδικών ράβδων προέκτασης,

Ο καπνοκαθαριστής ανεβαίνει έως και το καπέλο στην κορυφή της καμινάδας,

Καθαρίζονται η φούσκα του τζακιού, το κλαπέτο και η εστία.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρουν οι επαγγελματίες, το κόστος για τον καθαρισμό του τζακιού κυμαίνεται από περίπου 40 ευρώ έως 60-70 ευρώ, ανάλογα και με το ύψος της καμινάδας.