Φώναξαν την Αννίτα Πάνια στο σχολείο του γιου της, για να της κάνουν παρατήρηση για τα τραγούδια του – Η αντίδραση της παρουσιάστριας - iefimerida.gr

Καλεσμένη στο «Γηροκομείο» του Ηλία Ψινάκη βρέθηκε η παρουσιάστρια και καλή του φίλη Αννίτα Πάνια, η οποία έδωσε μία σπαρταριστή συνέντευξη.

Κάποια στιγμή, ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε στα τραγούδια που έχει γράψει ο γιος της παρουσιάστριας και του Νίκου Καρβέλα, Ανδρέας, ορισμένα από τα οποία έχουν γίνει viral στο YouTube.

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Ο 18χρονος σήμερα Ανδρέας Καρβέλας ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του και ασχολείται με την μουσική, κυρίως με το είδος της τραπ και ραπ, χρησιμοποιώντας το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο ANKAR.

Μεταξύ άλλων, η Αννίτα Πάνια αποκάλυψε ότι κάποτε την φώναξαν στο σχολείο του γιου της για να της κάνουν παρατήρηση για τα τραγούδια του με τους «σατυρικούς» στίχους - ειδικά το « Κολυμπάω και γ…άω», που πριν 3-4 χρόνια είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στις μικρές ηλικίες.

«Μήπως να γράψεις για την Άννα τώρα, Αντρέα;»

«Δεν του είπα εγώ να πετάξει το τραγούδι που είχε γράψει», ξεκαθάρισε, περιγράφοντας στη συνέχεια πώς ενημερώθηκε από τους εκπαιδευτικούς για το περιεχόμενο των τραγουδιών.

«Απλά στο σχολείο, επειδή είχε γράψει κάποια… hits, εκ των οποίων το ένα λεγόταν "Μαθηματικά, σας γ…άνε πάντε γύφτοι", το άλλο λεγόταν "Κολυμπάω και γ…άω" και το άλλο "Τα α…ίδια μου κουνιούνται και δεν συνεννοούνται" και διάφορα άλλα… με καλέσαν στο σχολείο να μου πουν ότι υπάρχει ένα θέμα με το παιδί».

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«Λέω "τι θέμα υπάρχει; Είναι καλός μαθητής;". Μου λένε "ναι". "Δημιουργεί θέματα στο σχολείο;". Μου λένε "όχι, το αντίθετο είναι ευγενέστατο παιδί". Είναι όμως, λένε, κάποια τραγούδια που έχουν κάτι στίχους… Τους λέω "εννοείτε το «Μαθηματικά, σας γ…άνε πέντε γύφτοι;»". Μου λένε "ναι"» περιέγραψε τον διάλογο με τους εκπαιδευτικούς η Αννίτα Πάνια.

«"Μιλάμε για το YouTube. Δεν έχει να κάνει αυτό με το σχολείο"

τους λέω. "Φοράει όμως τη φόρμα του κολεγίου", μου είπαν. "Πληρωμένη την έχουμε, τι πρόβλημα υπάρχει;", τους απάντησα» συνέχισε.

Τελικά, η γνωστή για το αλέγκρο ύφος της παροσυιάστρια είπε στους υπέυθυνους του σχολείου: «Κοιτάξτε, μάγκες, εμείς έτσι κι αλλιώς του χρόνου θα την κάνουμε από δω, όταν τελειώσει η σχολική χρονιά».

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Προς το τέλος της συζήτησης, η Αννίτα Πάνια απευθύνθηκε χαριτολογώντας στον γιο της, ο οποίος βρισκόταν στα backstage, λέγοντάς του: «Μήπως να γράψεις για την Άννα τώρα, Αντρέα; Τέλεια ιδέα;», προκαλώντας τρανταχτά γέλια στο στούντιο

«Όχι όμως "Τα α…ίδια μου κουνιούνται" και τέτοια! Να συνέχισει η Άννα της καριέρα της» συνέχισε στο ίδιο κλίμα η Αννίτα Πάνια.