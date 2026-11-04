Η Αννίτα Πάνια για την κόντρα Βίσση-Καρβέλα: «Κάθε μέρα ξυπνάω με πενήντα αναπάντητες κλήσεις» - iefimerida.gr

Τη δική της άποψη κατέθεσε η Αννίτα Πάνια αναφορικά με τη δημόσια αντιπαράθεση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, που ξέσπασε μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Αννίτα Πάνια αποκάλυψε πως δέχεται καθημερινά δεκάδες τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους για την αντιπαράθεση Βίσση-Καρβέλα, χωρίς ωστόσο να θεωρεί παράλογη την προσπάθειά τους να ερευνήσουν το θέμα και να εξασφαλίσουν μια δήλωσή της.

Η παρουσιάστρια, κρατώντας ουδέτερη στάση, εκτίμησε πως την έναρξη της δημόσιας συζήτησης προκάλεσε ο Νίκος Καρβέλας, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη φωνή και τις ερμηνείες της Άννας Βίσση.

Η Πάνια εξήγησε τη φιλοσοφία της για τις ανθρώπινες σχέσεις, τονίζοντας πως ο τσακωμός και ο αντίλογος είναι ένδειξη σεβασμού, καθώς δείχνουν ότι κάποιος λαμβάνει τον συνομιλητή του στα σοβαρά και τιμά την προσωπικότητά του.

Η συζήτηση έκλεισε με χιουμοριστικό τρόπο, όταν ο Ηλίας Ψινάκης σχολίασε τους γάμους του Νίκου Καρβέλα. Η Αννίτα Πάνια απάντησε με την ερώτηση «Αυτός τι παντρεύεται ή εμείς τι παντρευτήκαμε;», αντιστρέφοντας την οπτική.

Η παρουσιάστρια, η οποία είχε παντρευτεί στο παρελθόν με τον μουσικοσυνθέτη και έχει αποκτήσει έναν γιο μαζί του, ανέφερε πως δέχεται καθημερινά δεκάδες κλήσεις από δημοσιογράφους για το συγκεκριμένο ζήτημα.

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Όπως εξήγησε, θεωρεί πως η αρχή έγινε από τον μουσικοσυνθέτη, ενώ μιλώντας για την Άννα Βίσση ομολόγησε πως τη θαυμάζει για τη φωνή της και τις ερμηνείες της.

Αννίτα Πάνια: «Εγκεφαλικό η φωνή της. Τι να κάνω;»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή του Ηλία Ψινάκη «Γηροκομείο», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στην εκπομπή το «Πρωινό», η Αννίτα Πάνια μοιράστηκε τις σκέψεις της.

Όταν ρωτήθηκε αν δέχεται τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους προκειμένου να σχολιάσει το συγκεκριμένο θέμα, η Αννίτα Πάνια δήλωσε: «Κάθε μέρα ξυπνάω με πενήντα αναπάντητες κλήσεις. Εντάξει, δεν το βρίσκω παράλογο βέβαια να προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν, ας πούμε, την έρευνά τους».

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Αναφερόμενη στην αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών, η Αννίτα Πάνια θέλησε να κρατήσει κάποια ουδετερότητα: «Από τη στιγμή που βγήκαν δημόσια κουβέντες των συγκεκριμένων ανθρώπων, βασικά νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό. Όταν ακούω Άννα Βίσση, μου κάνει σπα, εγκεφαλικό η φωνή της. Τι να κάνω;».

«Ναι, είναι πολύ καλός, καλός είναι στην παρέα»

Ο Ηλίας Ψινάκης θυμήθηκε τη φιλική σχέση που διατηρούσε επί χρόνια με τον Νίκο Καρβέλα, με την παρουσιάστρια να συμφωνεί μαζί του με μια δόση χιούμορ: «Κι εγώ έκανα παρέα με τον Καρβέλα, τώρα που μου το θύμισες. Έχουμε κάνει παρέα, ναι. Ναι, είναι πολύ καλός, καλός είναι στην παρέα».

Παράλληλα, η Αννίτα Πάνια, μιλώντας για τις ανθρώπινες σχέσεις, εξήγησε ότι θεωρεί τον αντίλογο ένδειξη σεβασμού: «Το να τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο είναι για εμένα έως και απαραίτητο. Τιμάς τη σχέση σου μαζί του. Δηλαδή, θα τσακωνόμουν μόνο με άνθρωπο τον οποίο παίρνω στα σοβαρά. Με άνθρωπο που δεν παίρνω στα σοβαρά δεν τσακώνομαι. Όταν τον παίρνω σοβαρά, όμως, θα του την πω, θα έχω αντίλογο, θα έχω το επιχείρημά μου, θα στραβώσω, θα μανουριάσω, θα τα ξαναβρώ. Έχει να κάνει με ένα πρόσωπο που τιμώ σαν προσωπικότητα».

Προς το τέλος της συζήτησης, ο Ηλίας Ψινάκης έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τους γάμους του Νίκου Καρβέλα, λέγοντας: «Μα τι παντρεύεται ο Καρβέλας; Μία τη Βίσση, μία εσένα; Την παγκόσμια νιότη;». Η Αννίτα Πάνια απάντησε με τη σειρά της: «Αυτός τι παντρεύεται ή εμείς τι παντρευτήκαμε;».

