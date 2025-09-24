Αννίτα Πάνια για Καρβέλα και Βίσση: «Είμαστε πολύ αγαπημένοι, πόσο περίεργο μπορεί να φαίνεται αυτό;» - iefimerida.gr

Στη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Καρβέλα, και την Άννα Βίσση αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Αννίτα Πάνια σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή «Το ‘χουμε!» με αφορμή τη νέα της ραδιοφωνική εκπομπή, με την ίδια να ξεκαθαρίζει αρχικά ότι για να επιστρέψει στην τηλεόραση θα πρέπει να υπάρχει ένα project που πραγματικά θα την εκφράζει.

«Για εμένα είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα κάνω τηλεοπτικά να το γουστάρω. Δεν νοσταλγώ τις παλιές μου εκπομπές, δεν έχω παρελθοντο-λαγνεία. Όταν το έκανα αυτό, το γούσταρα πολύ. Σήμερα δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Ήταν πιο ανέμελη η εποχή τότε», είπε χαρακτηριστικά η Αννίτα Πάνια.

«Τελευταία δεν βλέπω τηλεόραση για να είμαι ειλικρινής, γενικά δεν βλέπω τηλεόραση, πολλά χρόνια τώρα. Ξέρω τι γίνεται, αλλά βλέπω ξένες σειρές», πρόσθεσε η ίδια.

Αννίτα Πάνια για τις καλές σχέσεις με Καρβέλα και Βίσση: Φτάσαμε στο σημείο να μας φαίνεται περίεργο το νορμάλ

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Αννίτα Πάνια ρωτήθηκε για την υπόθεση Μαζωνάκη, με την ίδια να τονίζει: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν είμαστε φίλοι, αλλά θεωρώ ότι όποιος άνθρωπος περνάει τα δικά του θέματα -όλοι έχουμε περάσει τέτοια θέματα, και εγώ έχω περάσει-, νομίζω ότι είναι πολύ προσωπικά δεδομένα».

Σχετικά με τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Καρβέλα, και την Άννα Βίσση, η Αννίτα Πάνια ανέφερε ότι είναι πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους: «Είμαστε πολύ αγαπημένοι. Πόσο περίεργο μπορεί να φαίνεται αυτό; Είδες ότι φτάσαμε στο σημείο να μας φαίνεται το νορμάλ περίεργο; Να μας φαίνεται περίεργο οι άνθρωποι να είναι αγαπημένοι μεταξύ τους και να σέβονται ο ένας τον άλλον, και να τον θαυμάζουν και να τον αγαπούν; Λιγάκι έχουμε μπερδευτεί».

Υπενθυμίζεται ότι Νίκος Καρβέλας και Άννα Βίσση είχαν παντρευτεί το 1983 και μαζί απέκτησαν μία κόρη, τη Σοφία. Ο γνωστός συνθέτης και η τραγουδίστρια αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους το 1992, ενώ η σχέση του Νίκου Καρβέλα με την Αννίτα Πάνια ξεκίνησε το 2006, με τον γάμο τους να τελείται το 2010 και να διαρκεί μέχρι το 2016.

Ο Νίκος Καρβέλας και η Αννίτα Πάνια απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Ανδρέα, ενώ ο γνωστός μουσικός έχει αποκτήσει ακόμη έναν γιο, τον Φαίδωνα, από τη νυν σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου.