Άννα Πρέλεβιτς: Πριν μείνω τώρα έγκυος είχα χάσει ένα μωράκι στο πρώτο τρίμηνο - iefimerida.gr

Λίγες μέρες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί της, η Άννα Πρέλεβιτς αποκάλυψε ότι είχε μείνει πάλι έγκυος, αλλά απέβαλε στο πρώτο τρίμηνο.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας διανύει την ομορφότερη περίοδο της ζωής της και με το σύζυγό της Νικήτα Νομικό, αδελφό της Δούκισσας Νομικού, ετοιμάζονται σύντομα να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Η άτυχη εγκυμοσύνη που λύγισε την Άννα Πρέλεβιτς

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η Άννα Πρέλεβιτς μίλησε για την εγκυμοσύνη της και αποκάλυψε και κάτι που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Η Άννα Πρέλεβιτς βρίσκεται στον 8ο μήνα και όπως αποκάλυψε, πριν από αυτήν είχε μια άτυχη εγκυμοσύνη που τη λύγισε.

«Ανακοίνωσα την εγκυμοσύνη μου στον 6ο μήνα, γιατί πριν είχα χάσει ένα μωράκι, στο πρώτο τρίμηνο», είπε χαρακτηριστικά. Αυτό τη λύγισε και ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της, όπως εκμυστηρεύτηκε. Ωστόσο, με τη στήριξη του συζύγου της, Νικήτα Νομικού, κατάφερε να το ξεπεράσει και αποφάσισαν να προσπαθήσουν και πάλι για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

Περιμένει με αγωνία να γίνει μητέρα

Όπως είπε, αυτός ήταν και ο λόγος που καθυστέρησε να ανακοινώσει το ευχάριστο γεγονός της δεύτερης εγκυμοσύνης της. Το είπε όταν πλέον είχε κάνει την εξέταση β' επιπέδου και ήταν ήδη σχεδόν επτά μηνών.

Όσο για το πώς βιώνει αυτή την περίοδο, είπε πως μέχρι στιγμής έχει πάρει 12 κιλά, αλλά δεν αγχώνεται για το σώμα της και προσπαθεί να είναι χαλαρή και να απολαύσει αυτή τη μοναδική περίοδο για μια γυναίκα μέχρι τα τέλη Μαΐου, οπότε και θα γίνει μητέρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Πρέλεβιτς ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με δύο φωτογραφίες στο λογαριασμό της στο Instagram κάνοντας tag και το σύζυγό της. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εκείνος ασχολείται με τα ναυτιλιακά, ενώ η 35χρονη πρώην Σταρ Ελλάς ασχολείται την εταιρεία γυναικείων ενδυμάτων που έχει δημιουργήσει μαζί με την αδελφή της Τέα Πρέλεβιτς.