Άννα Κορακάκη: «Τελικά, το τάισμα του μωρού στις 3 τα ξημερώματα είναι πιο δύσκολο από τους Ολυμπιακούς» - iefimerida.gr

Με αφορμή τα γενέθλιά της, η χρυσή Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή Άννα Κορακάκη μοιράστηκε στα social media τις πρώτες εμπειρίες της ως νέα μαμά.

Η Άννα Κορακάκη εδώ και δύο μήνες βιώνει μοναδικές στιγμές κρατώντας στην αγκαλιά της τη μονάκριβη κορούλα της, η οποία ήρθε στον κόσμο στα τέλη Ιανουαρίου και έχει αλλάξει τη ζωή της Ελληνίδας αθλήτριας.

Χθες, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, η Άννα Κορακάκη έκλεισε τα 30 και το γιόρτασε με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη, και την κορούλα τους. Με μια τρυφερή ανάρτησή της η χρυσή ολυμπιονίκης μοιράστηκε στιγμές με την κόρη της και ένα μήνυμα για την εμπειρία της από αυτό το πρώτο διάστημα μαζί της.

«Το πλασματάκι που με κάνει πρωταθλήτρια κάθε μέρα»

Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε απεικονίζεται η ίδια να κρατάει την τούρτα γενεθλίων της, ενώ ο σύζυγός της έχει στην αγκαλιά του τη μικρούλα τους. Σχολιάζοντας την ανάρτησή της, η Άννα Κορακάκη έγραψε στη λεζάντα: «Νόμιζα ότι το δύσκολο ήταν οι Ολυμπιακοί. Μέχρι που γνώρισα το 3 π.μ. τάισμα». Ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δύο μήνες μαμά και νιώθω ότι ζω σε αγώνισμα αντοχής χωρίς τερματισμό… αλλά κανένα βάθρο και καμία νίκη δεν συγκρίνεται με αυτό το μικρό πλασματάκι που με κάνει να νιώθω πρωταθλήτρια κάθε μέρα… ακόμα κι όταν δεν έχω κοιμηθεί!».

«Αγώνισμα αντοχής χωρίς τερματισμό»

Συγκεκριμένα, η Άννα Κορακάκη γράφει στην ανάρτησή της: «30 και μία μικρή ανασκόπηση: Νόμιζα ότι το δύσκολο ήταν οι Ολυμπιακοί. Μέχρι που γνώρισα το 3 π.μ. τάισμα. Από Ολυμπιονίκης… σε full-time μαμά με νέο άθλημα: ξενύχτι αντοχής, αλλαγή πάνας ταχύτητας και freestyle νανούρισμα! Κάποτε μετρούσα βολές και δευτερόλεπτα. Τώρα μετράω χαμόγελα, πάνες και μικρές ανάσες που γεμίζουν και φουσκώνουν την καρδιά μου από ευτυχία. Δύο μήνες μαμά και νιώθω ότι ζω σε αγώνισμα αντοχής χωρίς τερματισμό…αλλά κανένα βάθρο και καμία νίκη δεν συγκρίνεται με αυτό το μικρό πλασματάκι που με κάνει να νιώθω πρωταθλήτρια κάθε μέρα… ακόμα κι όταν δεν έχω κοιμηθεί! Καλωσήρθες τέταρτη δεκαετία… σε βρίσκω πιο χαρούμενη, πιο γεμάτη και πιο ευγνώμων από ποτέ!».