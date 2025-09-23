 Η Άννα Κορακάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της, μετά από δύο χρόνια -«Μένει το για πάντα» - iefimerida.gr
Η Άννα Κορακάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της, μετά από δύο χρόνια -«Μένει το για πάντα»

Η Άννα Κορακάκη στον γάμο της με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη
Η Άννα Κορακάκη στον γάμο της με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη / Φωτογραφία: Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Φωτογραφίες από τον γάμο της στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη δημοσίευσε η Άννα Κορακάκη, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής είχε κάνει γνωστό ότι θα παντρευτεί, αλλά δεν είχε γίνει γνωστή η ημερομηνία, μέχρι σήμερα που θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους τη χαρά της, έστω και με καθυστέρηση δύο ετών.

«23.9.2023. 2 χρόνια έχουν περάσει, μένει το για πάντα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της με το φωτογραφικό υλικό.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Άννα Κορακάκη από τον γάμο της

