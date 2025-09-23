Η Άννα Κορακάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της, μετά από δύο χρόνια -«Μένει το για πάντα» - iefimerida.gr

Φωτογραφίες από τον γάμο της στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη δημοσίευσε η Άννα Κορακάκη, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής είχε κάνει γνωστό ότι θα παντρευτεί, αλλά δεν είχε γίνει γνωστή η ημερομηνία, μέχρι σήμερα που θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους τη χαρά της, έστω και με καθυστέρηση δύο ετών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«23.9.2023. 2 χρόνια έχουν περάσει, μένει το για πάντα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της με το φωτογραφικό υλικό.

Η ανάρτηση της Άννας Κορακάκη για τον γάμο της με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη πριν από δύο χρόνια

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Άννα Κορακάκη από τον γάμο της

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ