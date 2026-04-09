Η διακριτική σπόντα της Άννα Γουίντουρ για το στιλ της Μελάνια Τραμπ -Και ο θαυμασμός για τη Μισέλ Ομπάμα - iefimerida.gr

Μια διακριτική σπόντα για το λουκ της Μελάνια Τραμπ άσκησε η μεγάλη κυρία της μόδας Άννα Γουίντουρ, εκθειάζοντας, από την άλλη, την αντίπαλό της Μισέλ Ομπάμα.



Η πρώην διευθύντρια της Vogue εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του εμβληματικού περιοδικού μαζί με τη Μέριλ Στριπ και παραχώρησαν μία συνέντευξη στην Γκρέτα Γκέργουιγκ, όπου συζήτησαν για τα πάντα - από το επερχόμενο σίκουελ του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» έως τις ενδυματολογικές επιλογές ισχυρών γυναικών ανά τα χρόνια.



Άννα Γουίντουρ και Μέριλ Στριπ ποζάρουν μαζί για το τεύχος Μαϊου της Vogue

Ο θαυμασμός της Άννα Γουίντουρ για τη Μισέλ και το σχόλιο για το στιλ της Μελάνια

Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, όταν η σκηνοθέτις της ταινίας «Barbie» ρώτησε πώς μπορούν οι γυναίκες να ντύνονται ώστε να «εκπέμπουν δύναμη», η Άννα Γουίντουρ δεν σταμάτησε να επαινεί τη Μισέλ Ομπάμα και την πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης, Ράμα Ντουάτζι, για το στιλ τους.



Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο στιλ της Μελάνια, αλλά ήταν εμφανώς λιγότερο εγκωμιαστική. «Δεν νομίζω ότι το να φορά κανείς ένα "power suit" στο γραφείο είναι με οποιονδήποτε τρόπο απαραίτητο», ξεκίνησε η Άννα Γουίντουρ, ρίχνοντας μια διακριτική αιχμή προς τη Μελάνια, η οποία είναι γνωστή για τα κοστούμια αυτού του τύπου.



«Σκεφτείτε τις γυναίκες που θαυμάζει κανείς: η κυρία Ομπάμα έρχεται στο μυαλό. Είτε φορά J.Crew είτε Duro Olowu είτε Chanel του Matthieu Blazy, δείχνει πάντα ο εαυτός της», συνέχισε.



«Τρέφω μεγάλο θαυμασμό για τη νέα πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης, γιατί δείχνει τόσο κομψή και φορά πολλά vintage - νεανική, σύγχρονη και ταυτόχρονα απόλυτα ο εαυτός της».

Και πρόσθεσε: «Για να είμαστε δίκαιοι, και η Μελάνια Τραμπ δείχνει πάντα ο εαυτός της με τον τρόπο που ντύνεται».

Όσα είπε η Μέριλ Στριπ για το περιβόητο τζάκετ της Μελάνια Τραμπ

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια η Μέριλ Στριπ, η οποία επίσης θέλησε να σχολιάσει ορισμένες από τις παλαιότερες εμφανίσεις της Μελάνια, ιδίως το αμφιλεγόμενο τζάκετ που φόρεσε το 2018, όταν επισκέφθηκε ένα κέντρο κράτησης μεταναστών, στο οποίο αναγραφόταν στην πλάτη το μήνυμα «I Really Don’t Care. Do U?».



Η Μελάνια Τραμπ με το περιβόητο τζάκετ

«Έχω τόσες πολλές σκέψεις πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι το πιο ισχυρό μήνυμα που έστειλε η σημερινή πρώτη κυρία ήταν με το παλτό που έγραφε “I Really Don’t Care. Do U?”, όταν πήγαινε να δει παιδιά μεταναστών που κρατούνταν», δήλωσε η Στριπ. «Το ντύσιμο έχει να κάνει με την έκφραση του εαυτού, αλλά ταυτόχρονα υπόκειται και σε ευρύτερα ιστορικά και πολιτικά πλαίσια προσδοκιών. Με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι γυναίκες σε θέσεις εξουσίας πρέπει να εμφανίζονται με γυμνά χέρια στην τηλεόραση, ενώ οι άνδρες φορούν πουκάμισα, γραβάτες ή κοστούμια».