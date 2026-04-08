Ο λόγος που η Άννα Φόνσου δεν πήγε στην κηδεία της Μαρινέλλας -Η διαφορά με τον Γιώργο Μαρίνο - iefimerida.gr

Στις κηδείες της Μαρινέλλας και του Γιώργου Μαρίνου, αναφέρθηκε η Άννα Φόνσου, καθώς και στον λόγο που δεν πήγε στο «αντίο» για τη μεγάλη ερμηνεύτρια.

Αρχικά η ηθοποιός αναφέρθηκε στην αξία της Μαρινέλλας και στο γεγονός ότι η αείμνηστη τραγουδίστρια είναι αναντικατάστατη, ενώ στη συνέχεια διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να παρευρίσκεται στο τελευταίο «αντίο» ενός σπουδαίου ανθρώπου, όταν δίνουν το «παρών» πολιτικά πρόσωπα και τηλεοπτικές κάμερες.



Άννα Φόνσου: «Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι»

«Όταν χάνεται ένας άνθρωπος με την αξία της Μαρινέλλας, η θλίψη μου είναι μεγάλη. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι», είπε για τη σπουδαία καλλιτέχνιδα η Άννα Φόνσου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όσον αφορά στον λόγο που απουσίαζε από την κηδεία της Μαρινέλλας, η ηθοποιός επισήμανε: «Δεν πήγα στην κηδεία γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω σε αυτές τις κηδείες που είναι όλα αυτά και οι πολιτικοί και οι τηλεοράσεις. Δεν μου αρέσει».



Στη συνέχεια εξέφρασε μια εντελώς διαφορετική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγες εβδομάδες πριν από τη Μαρινέλλα.

Σύμφωνα με την Άννα Φόνσου ήταν από τις λίγες κηδείες που μπόρεσε και παρακολούθησε την τελετή: «Μου αρέσει αυτό που έκανε ο Γιώργος Μαρίνος. Είδα μια κηδεία που μπόρεσα και παρακολούθησα τι λέει ο παπάς στην κηδεία. Γιατί στις άλλες κηδείες που πήγαινα κοιτούσα τον κόσμο, τους πολιτικούς που δεν ήξεραν και τίποτα γι’ αυτόν που είχε πεθάνει», είπε χαρακτηριστικά.

