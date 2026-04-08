Ο λόγος που η Άννα Φόνσου δεν πήγε στην κηδεία της Μαρινέλλας -Η διαφορά με τον Γιώργο Μαρίνο - iefimerida.gr

ΖΩΗ

Ο λόγος που η Άννα Φόνσου δεν πήγε στην κηδεία της Μαρινέλλας -Η διαφορά με τον Γιώργο Μαρίνο

Άννα Φόνσου/ Φωτογραφία: NDP Photo Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στις κηδείες της Μαρινέλλας και του Γιώργου Μαρίνου, αναφέρθηκε η Άννα Φόνσου, καθώς και στον λόγο που δεν πήγε στο «αντίο» για τη μεγάλη ερμηνεύτρια.

Αρχικά η ηθοποιός αναφέρθηκε στην αξία της Μαρινέλλας και στο γεγονός ότι η αείμνηστη τραγουδίστρια είναι αναντικατάστατη, ενώ στη συνέχεια διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να παρευρίσκεται στο τελευταίο «αντίο» ενός σπουδαίου ανθρώπου, όταν δίνουν το «παρών» πολιτικά πρόσωπα και τηλεοπτικές κάμερες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άννα Φόνσου: «Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι»

«Όταν χάνεται ένας άνθρωπος με την αξία της Μαρινέλλας, η θλίψη μου είναι μεγάλη. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι», είπε για τη σπουδαία καλλιτέχνιδα η Άννα Φόνσου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όσον αφορά στον λόγο που απουσίαζε από την κηδεία της Μαρινέλλας, η ηθοποιός επισήμανε: «Δεν πήγα στην κηδεία γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω σε αυτές τις κηδείες που είναι όλα αυτά και οι πολιτικοί και οι τηλεοράσεις. Δεν μου αρέσει».

Δείτε το βίντεο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια εξέφρασε μια εντελώς διαφορετική άποψη για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγες εβδομάδες πριν από τη Μαρινέλλα.

Σύμφωνα με την Άννα Φόνσου ήταν από τις λίγες κηδείες που μπόρεσε και παρακολούθησε την τελετή: «Μου αρέσει αυτό που έκανε ο Γιώργος Μαρίνος. Είδα μια κηδεία που μπόρεσα και παρακολούθησα τι λέει ο παπάς στην κηδεία. Γιατί στις άλλες κηδείες που πήγαινα κοιτούσα τον κόσμο, τους πολιτικούς που δεν ήξεραν και τίποτα γι’ αυτόν που είχε πεθάνει», είπε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αννα Φόνσου κηδεία Μαρινέλλα Γιώργος Μαρίνος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

