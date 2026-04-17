Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Πληροφορίες ότι θα διατεθούν άλλα 20.000 εισιτήρια -Φήμες για γκεστ-έκπληξη - iefimerida.gr

Ιστορία έγραψε χθες η Άννα Βίσση καθώς κατάφερε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες να πουλήσει 70.000 εισιτήρια για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.



Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκίνησε λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης, με την αναμονή για ένα «μαγικό» εισιτήριο να ξεπερνά τις 70.000, σύμφωνα με την εκπομπή «Happy Day». Όσο για τις τιμές ξεκινούν από τα 21,20 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 477 ευρώ για μια πιο ultimate εμπειρία.

Υπήρξαν όμως και αρκετοί που δεν κατάφεραν να βγάλουν ένα εισιτήριο, με τον δημοσιογράφο της εκπομπής «Πρωινό», Θάνο Βάγιο, να ενημερώνει σήμερα το κοινό πως θα διατεθούν επιπλέον 20.000 εισιτήρια.

«Έχει πουλήσει σε λιγότερο από 24 ώρες 70.000 εισιτήρια, αριθμός επίσημος. Να ενημερώσω και τον κόσμο και εσάς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχω ότι κλιμακωτά μέσα στις επόμενες ώρες θα διατεθούν για την ίδια συναυλία ακόμα 20.000 θέσεις, άρα είναι 70 συν 20 χιλιάδες. Μιλάμε για ρεκόρ που υπερβαίνει τους U2 που είχαν συγκεντρώσει 82.000 σε μία βραδιά», σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο «Το Πρωινό».

Οι φήμες ήθελαν τον Ρίκι Μάρτιν να κάνει μία guest εμφάνιση στη συναυλία της Άννας Βίσση, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρωινό», κάτι τέτοιο δεν ισχύει.



Όπως αναφέρθηκε, γίνεται συζήτηση με ένα πολύ μεγάλο όνομα της διεθνούς σκηνής, το οποίο θα λάβει 500.000 ευρώ για μία εμφάνιση 15 λεπτών.

Κλείνοντας, όπως είπε ο Λιάγκας, πιθανότατα, μετά το μεγάλο ενδιαφέρον για την συναυλία της Άννας Βίσση, θα υπάρξει και δεύτερη.



«Μπορούμε σχεδόν να το ανακοινώσουμε ότι με την τεράστια αυτή επιτυχία παιδιά, πάει για 180.000 η Αννούλα», είπε ο Λιάγκας, με τους δημοσιογράφους του πάνελ να σημειώνουν ότι η Ελληνίδα τραγουδίστρια ξεπέρασε τόσο τους Coldplay όσο και τους Metallica και τους U2.