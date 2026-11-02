Η Άννα Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ: «Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη -Δεν θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι» - iefimerida.gr

Με μια ανάρτηση στα social media η Άννα Βίσση εξέφρασε την υπερηφάνεια και τη συγκίνησή της για τη συναυλία που έδωσε πριν από περίπου έναν μήνα στο ΟΑΚΑ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Άννα Βίσση υπογραμμίζει πως δεν θα σταματήσει να οραματίζεται, να εξελίσσεται και να θέτει υψηλότερους στόχους. Τονίζει τη βαθιά σχέση της με το κοινό, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να στοχεύει πάντα πιο ψηλά.

Η συναυλία χαρακτηρίζεται από την ίδια ως ένα επιτυχημένο προσωπικό «στοίχημα». Εκφράζει την περηφάνια της που πρωταγωνίστησε σε ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα στην Ελλάδα, το οποίο κατέστησε ιστορικό η ανταπόκριση του κόσμου, σπάζοντας κάθε ρεκόρ.

Περισσότεροι από 95.000 θεατές παρακολούθησαν την ιστορική, sold-out συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Η κορυφαία Ελληνίδα σταρ γιόρτασε την πολυετή καριέρα της με ένα πρωτοφανές οπτικοακουστικό υπερθέαμα, δηλώνοντας πως «γράψαμε ιστορία».

Η παραγωγή εντυπωσίασε με την έναρξη, καθώς η καλλιτέχνιδα «ίπτατο» πάνω από τη σκηνή. Το υπερθέαμα περιλάμβανε επίσης μια συνομιλία της με τον νεότερο εαυτό της μέσω τεχνολογίας AI και τη σύμπραξη με τη διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Orianthi.

Η τραγουδίστρια αναφερόμενη στη διοργάνωση της 26ης Σεπτεμβρίου την χαρακτήρισε ως ένα προσωπικό στοίχημα που στέφθηκε με επιτυχία

Παράλληλα τόνισε ότι η ανταπόκριση του κοινού συνέβαλε στο να γραφτεί ιστορία και να καταρριφθούν ρεκόρ, ενώ ευχαρίστησε τους συνεργάτες της και όλους όσοι τη στήριξαν.

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Άννα Βίσση: «Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα»

Η Άννα Βίσση υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να οραματίζεται, να εξελίσσεται και να θέτει ακόμη υψηλότερους στόχους για το μέλλον, χωρίς να κάνει κάποια αναφορά στην αντιπαράθεσή της με τον Νίκο Καρβέλα.

Συγκεκριμένα, έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω… Στο ΟΑΚΑ έδωσα τα πάντα και για σας αλλά και για μένα. Είμαι περήφανη που κάτι τόσο φιλόδοξο συνέβη στην Ελλάδα και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστριά του. Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό ''στοίχημα'' και, μαζί με τους συνεργάτες μου αλλά και με τους ανθρώπους που με στήριξαν με αγάπη και εμπιστοσύνη, έφτασε σε σας, που με τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας καταφέρατε να την καταστήσετε ιστορική και να σπάσουμε κάθε ρεκόρ!

Κι έτσι αποδεικνύεται πως μαζί σας με δένει μια βαθιά σχέση που, όσο πάει, βαθαίνει όλο και περισσότερο. Δεν θα σταματήσω ποτέ να οραματίζομαι και να εξελίσσομαι. Θέλω να συνεχίσω να στοχεύω όλο και πιο ψηλά. Πάντα μαζί σας!».

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Η sold-out συναυλία της Άννας Βίσση

Μια ιστορική βραδιά έζησαν περισσότεροι από 95.000 θεατές το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, κατακλύζοντας το ΟΑΚΑ για τη μεγαλειώδη, sold-out συναυλία της Άννας Βίσση.

Η κορυφαία Ελληνίδα σταρ γιόρτασε την πολυετή καριέρα της με ένα πρωτοφανές οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Η έναρξη εντυπωσίασε, καθώς η καλλιτέχνιδα «ίπτατο» στη σκηνή, ενώ μέσω τεχνολογίας AI συνομίλησε συγκινησιακά με τον νεότερο εαυτό της.

Διεθνή αέρα έδωσε η σύμπραξη με τη διάσημη κιθαρίστρια Orianthi. Η παραγωγή της D&A Live Concerts, με μέγα χορηγό τη ΔΕΗ, δικαίωσε τις προσδοκίες, με τη Βίσση να δηλώνει πως «γράψαμε ιστορία».

