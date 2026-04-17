Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Σχεδόν sold out η συναυλία -Ξεπούλησαν τα εισιτήρια, μόνο αυτά έμειναν - iefimerida.gr

Πανικός επικράτησε για τα εισιτήρια της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, τα οποία κυκλοφόρησαν χθες το μεσημέρι.



Όπως αναφέρθηκε στο «Happy Day», η αναμονή πέντε λεπτά πριν από την προπώληση έφτασε τις 70.000 κόσμου. Βέβαια, κανείς δεν περίμενε κάτι λιγότερο, καθώς πρόκειται για μία από τις αναμενόμενες συναυλίες της χρονιάς με τους φαν της Άννας Βίσση να ανυπομονούν για τον Σεπτέμβριο.

Σχεδόν sold out η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Η συναυλία είναι σχεδόν sold out και όπως φαίνεται από την ιστοσελίδα της προπώλησης έχουν μείνει μόνο τα εισιτήρια στις κεντρικές κερκίδες. Πρόκειται για εκείνα που οι τιμές κυμαίνονται στα 250, 300 και 450 ευρώ. Στις υπόλοιπες κερκίδες ενδεχομένως να βρείτε διάσπαρτα ένα-δύο.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια ξεκινούσαν από τα 31,8 ευρώ και φτάνουν τα 63,60 για όσους θέλουν να βρίσκονται στην αρένα, ενώ οι θέσεις καθημένων είναι από 21,20 ευρώ στις επάνω κερκίδες του ΟΑΚΑ και φτάνουν τα 318.



Όσοι πρόλαβαν εισιτήρια περιμένουν πώς και πώς για το ραντεβού της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ και ήδη μιλούν για μια συναυλία που δεν έχει ξανασυμβεί. Από την άλλη, όσοι δεν τα κατάφεραν, ρωτούν αν θα υπάρξει δεύτερη συναυλία. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή απογοήτευση, ωστόσο, η Άννα Βίσση μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στο Αθηνών Αρένα.



Μετά από 10 χρόνια στο Hotel Ermou, στο οποίο γινόταν χαμός, η Άννα Βίσση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο Αθηνών Αρένα. Το κέντρο διασκέδασης ανανεώνεται προκειμένου να υποδεχθεί την απόλυτη Ελληνίδα σταρ και να στεγάσει το σόου της. Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα, με την οποία έκαναν και δισκογραφική εταιρεία, έχουν την πλήρη επίβλεψη των εργασιών μέσω της εταιρείας D&A Productions. Πίσω από το design βρίσκεται ο κορυφαίος Peter Marino, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκοσμίως αρχιτέκτονες και interior designers, ο οποίος θα παρουσιάσει στο κοινό ένα χώρο με σύγχρονα πρότυπα, με έμφαση στις λεπτομέρειες, ανεβάζοντας έτσι τον πήχη σε πολύ υψηλά επίπεδα.



Η συναυλία της Άννας Βίσση θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου και αναμφισβήτητα θα μία από τις κορυφαίες και πιο πολυσυζητημένες της χρονιάς.