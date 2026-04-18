Η Άννα Βίσση θέλει... Ρίκι Μάρτιν ή Τζένιφερ Λόπεζ για γκεστ στη συναυλία της - iefimerida.gr

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ήδη έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, αφού φέρεται να έχει γίνει κρούση σε διεθνούς φήμης σταρ, για μια γκεστ εμφάνιση.

Η Άννα Βίσση φαίνεται ότι θα γράψει για ακόμα μία φορά μουσική ιστορία, καθώς η προγραμματισμένη για της 26 Σεπτεμβρίου συναυλία της στο ΟΑΚΑ έχει προκαλέσει πανικό στους θαυμαστές της.

Αυτό που κεντρίζει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον είναι τα ονόματα των παγκοσμίου φήμης σταρ που ακούγονται τις τελευταίες μέρες και τους οποίους φέρεται να βολιδοσκοπούν οι υπεύθυνοι της συναυλίας προκειμένου να εμφανιστούν στο πλευρό της στη σκηνή που θα στηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.



Αμοιβή 500.000 ευρώ για 15 λεπτά

Ένας από τους σταρ της μουσικής στον οποίο φέρεται να έχει γίνει κρούση, όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ1, το πρωί του Σαββάτου 18 Απριλίου, είναι ο Ρίκι Μάρτιν. Σύμφωνα με την εκπομπή της ΕΡΤ, του ζητήθηκε να εμφανιστεί για 15 λεπτά στο ΟΑΚΑ, όμως εκείνος αρνήθηκε. Την ίδια στιγμή, πρόταση φέρεται να έχει γίνει και στην Τζένιφερ Λόπεζ.

«Έχουν κάνει κρούση στον Ρίκι Μάρτιν, ο οποίος αρνήθηκε να έρθει», ανέφερε ο δημοσιογράφος της εκπομπής Αντώνης Λαγουδάκης, ο οποίος πρόσθεσε: «Λένε ότι η αμοιβή για τον guest, ο οποίος θα βγει 15 λεπτά, θα είναι 500.000 ευρώ».

Στη συνέχεια ο ίδιος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «πάντως λένε ότι ο μεγάλος πόθος της Άννας Βίσση να έρθει στη συναυλία ως γκεστ και μάλλον έχουν κάνει μία κρούση είναι η Τζένιφερ Λόπεζ. Λένε ότι, αν έρθει, θα εμφανιστεί 15 λεπτά. Μπορεί να είναι και ο Έλτον Τζον, που είναι και φίλοι. Έχει αρκετούς γνωστούς η Άννα Βίσση στο εξωτερικό».