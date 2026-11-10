Μπήκε στο στούντιο ηχογράφησης η Άννα Βίσση -Η φωτογραφία και το σχόλιο που πόσταρε - iefimerida.gr

Πολλές ώρες στο στούντιο ηχογράφησης άρχισε να αφιερώνει η Άννα Βίσση, στον απόηχο της αντιπαράθεσης που ξέσπασε με τον μουσικοσυνθέτη Νίκο Καρβέλα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Άννα Βίσση βρίσκεται ξανά στο στούντιο ηχογράφησης, όπως μαρτυρά και η πρόσφατη ανάρτησή της στα social media. Φορώντας ακουστικά μπροστά στο μικρόφωνο, αφήνει να εννοηθεί πως ετοιμάζει νέο υλικό.

Η αναζήτηση νέου ρεπερτορίου ξεκίνησε μετά την απαγόρευση του Νίκου Καρβέλα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του. Οι συνεργάτες της τραγουδίστριας αναζητούν υλικό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η προσπάθειά της έχει ήδη αποφέρει καρπούς, καθώς έχει συγκεντρώσει τραγούδια από Έλληνες και ξένους δημιουργούς. Το νέο υλικό βρίσκεται πλέον στα χέρια της, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη δισκογραφική δουλειά της.

Στο πλαίσιο των νέων συνεργασιών φέρεται να απευθύνθηκε στη Ναταλία Γερμανού για τη συγγραφή στίχων. Παραμένει ωστόσο το ζήτημα των ζωντανών εμφανίσεων, το οποίο απαιτεί μελλοντικά έναν συμβιβασμό με τον Νίκο Καρβέλα.

Όπως όλα δείχνουν, η ερμηνεύτρια ετοιμάζει καινούριο δίσκο, ο οποίος, σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από το καλοκαίρι του 2027.

Παρόλο που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο Μαρακές, εδώ και αρκετό καιρό η Άννα Βίσση είχε έρθει σε επαφή με δημιουργούς προκειμένου να ξεκινήσει κάποιες συνεργασίες.

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Η Άννα Βίσση και η ένδειξη «REC»

Όπως φαίνεται και στην ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η ερμηνεύτρια φοράει ακουστικά και είναι μπροστά στο μικρόφωνο.

«After hours…», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ στην εικόνα είχε προσθέσει την ένδειξη «REC».

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Μετά την απαγόρευση από τον Νίκο Καρβέλα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των τραγουδιών του, η Άννα Βίσση με τους συνεργάτες της ξεκίνησαν την αναζήτηση τραγουδιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

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Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή τραγούδια από Έλληνες και ξένους δημιουργούς, σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό».

Η επαφή με τη Ναταλία Γερμανού

Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που απευθύνθηκε στη Ναταλία Γερμανού -η πληροφορία έφτασε στη Φωτεινή Πετρογιάννη την ώρα που το «Πρωινό» βρισκόταν στον αέρα- για να της γράψει στίχους.

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Εννοείται, όπως επισήμανε και ο Γιώργος Λιάγκας,﻿ ότι, ακόμα και αν το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο επιτυχίες, αυτό δεν αρκεί για τις ζωντανές εμφανίσεις της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, αργά ή γρήγορα, οι δύο πλευρές, της Βίσση και του Καρβέλα, θα πρέπει να έρθουν σε κάποια συνεννόηση και κάποιον συμβιβασμό.

